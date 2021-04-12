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    На Прикарпатті відновлюється рух приміських потягів

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    На Франківщині з понеділка відновлюють рух приміських поїздів - На Прикарпатті відновлюється рух приміських потягів
    На Франківщині з понеділка відновлюють рух приміських поїздів
    Фото: з відкритих джерел

    Укрзалізниця відновлює продаж квитків до Івано-Франківської області у зв’язку з віднесенням її до «жовтої» зони

    З 12 квітня відновлюється рух приміських потягів по станції Івано-Франківськ.

    Про це інформує Правда іф.

    Укрзалізниця відновлює продаж квитків до Івано-Франківської області у зв’язку з віднесенням її до «жовтої» зони карантинних обмежень з 10 квітня.

    Відновлюють курсування таких приміських поїздів :

    • Ходорів – Івано-Франківськ з 13.04.2021
    • Івано-Франківськ – Ходорів з 12.04.2021
    • Івано-Франківськ – Стрий з 12.04.2021
    • Стрий – Івано-Франківськ з 13.04.2021
    • Коломия – Івано-Франківськ з 12.04.2021
    • Івано-Франківськ – Коломия з 12.04.2021
    • Івано-Франківськ – Ворохта з 12.04.2021
    • Ворохта – Івано-Франківськ з 13.04.2021
    • Івано-Франківськ – Рахів з 12.04.2021
    • Рахів – Івано-Франківськ з 12.04.2021
    • Коломия – Вадул-Сірет з 12.04.2021
    • Вадул-Сірет – Коломия з 12.04.2021
    • Коломия – Заліщики з 12.04.2021
    • Заліщики – Коломия з 12.04.2021
    • Коломия – Ворохта з 12.04.2021
    • Ворохта – Коломия з 12.04.2021
    Нагадаємо, компанія-перевізник «Укрзалізниця» відновила продаж квитків до Івано-Франківської області з 10 квітня. Висадка і посадка пасажирів на станціях Івано-Франківщини також дозволена.
    Теги: Укрзалізниця Івано-Франківськ
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