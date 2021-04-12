На Прикарпатті відновлюється рух приміських потягів
На Франківщині з понеділка відновлюють рух приміських поїздів
Фото: з відкритих джерел
Укрзалізниця відновлює продаж квитків до Івано-Франківської області у зв’язку з віднесенням її до «жовтої» зони
З 12 квітня відновлюється рух приміських потягів по станції Івано-Франківськ.
Про це інформує Правда іф.
Укрзалізниця відновлює продаж квитків до Івано-Франківської області у зв’язку з віднесенням її до «жовтої» зони карантинних обмежень з 10 квітня.
Відновлюють курсування таких приміських поїздів :
- Ходорів – Івано-Франківськ з 13.04.2021
- Івано-Франківськ – Ходорів з 12.04.2021
- Івано-Франківськ – Стрий з 12.04.2021
- Стрий – Івано-Франківськ з 13.04.2021
- Коломия – Івано-Франківськ з 12.04.2021
- Івано-Франківськ – Коломия з 12.04.2021
- Івано-Франківськ – Ворохта з 12.04.2021
- Ворохта – Івано-Франківськ з 13.04.2021
- Івано-Франківськ – Рахів з 12.04.2021
- Рахів – Івано-Франківськ з 12.04.2021
- Коломия – Вадул-Сірет з 12.04.2021
- Вадул-Сірет – Коломия з 12.04.2021
- Коломия – Заліщики з 12.04.2021
- Заліщики – Коломия з 12.04.2021
- Коломия – Ворохта з 12.04.2021
- Ворохта – Коломия з 12.04.2021