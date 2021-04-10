«Укрзалізниця» відновлює сполучення з Закарпаттям (розклад)

Квитки на потяги до закарпатських міст можна придбати вже сьогодні

Сьогодні Закарпатська область вийшла із «червоної» епідемічної зони

З неділі, 11 квітня, відновлюється курсування поїздів до Закарпатської області, раніше зупинене через карантин. Про це повідомляє прес-служба залізниці.

«Укрзалізниця з 11 квітня відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області», – вказано у повідомленні.

Йдеться про наступні маршрути:

№45/46 Ужгород-Лисичанськ;

№81/82 Ужгород-Київ;

№357/358 Київ-Рахів;

№17/18 Харків-Ужгород;

№15/16 Харків-Рахів;

№4/3 Запоріжжя-Ужгород;

№107/108 Одеса-Ужгород;

№13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ;

№134/133 Миколаїв-Рахів;

№26/25 Одеса-Рахів.

Зазначається, що продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього буде відновлено 10 квітня з 18:00.

Нагадаємо, сьогодні у Закарпатській області скасували дію «червоної» зони карантину. Рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також сьогодні поновлюється продаж квитків до Івано-Франківської області, де теж скасували обмеження «червоної» зони.

Попри те, що в «червоній» зоні продовжує перебувати місто Київ, на місто не поширюються обмеження на висадку та посадку пасажирів пасажирських та приміських поїздів.