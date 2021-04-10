«Укрзалізниця» відновлює сполучення з Закарпаттям (розклад)
Квитки на потяги до закарпатських міст можна придбати вже сьогодні
Сьогодні Закарпатська область вийшла із «червоної» епідемічної зони
З неділі, 11 квітня, відновлюється курсування поїздів до Закарпатської області, раніше зупинене через карантин. Про це повідомляє прес-служба залізниці.
«Укрзалізниця з 11 квітня відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області», – вказано у повідомленні.
Йдеться про наступні маршрути:
- №45/46 Ужгород-Лисичанськ;
- №81/82 Ужгород-Київ;
- №357/358 Київ-Рахів;
- №17/18 Харків-Ужгород;
- №15/16 Харків-Рахів;
- №4/3 Запоріжжя-Ужгород;
- №107/108 Одеса-Ужгород;
- №13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ;
- №134/133 Миколаїв-Рахів;
- №26/25 Одеса-Рахів.
Зазначається, що продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього буде відновлено 10 квітня з 18:00.
Нагадаємо, сьогодні у Закарпатській області скасували дію «червоної» зони карантину. Рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Також сьогодні поновлюється продаж квитків до Івано-Франківської області, де теж скасували обмеження «червоної» зони.
Попри те, що в «червоній» зоні продовжує перебувати місто Київ, на місто не поширюються обмеження на висадку та посадку пасажирів пасажирських та приміських поїздів.
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