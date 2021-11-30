Влада хоче знову дозволити експорт із України лісу-кругляку – нардеп

Цимбалюк зазначив: громадськість та місцева влада категорично проти відновлення експорту лісу-кругляку

Місцева влада об’єдналася з громадськістю, щоб не допустити експорту лісу-кругляку, який хочуть відновити депутати. Про це заявив народний депутат України Михайло Цимбалюк.

«Є ініціатива у Верховній Раді, щоб дозволити вивозити з України ліс-кругляк. Ми будемо спільно з нашими громадськими організаціями і місцевою владою боротися за те, щоб все-таки ці ліси належали громаді», – заявив Цимбалюк.

За його словами, нищівна вирубка українських лісів не лише погіршує екологічний стан у країні, але й призводить до занепаду окремих регіонів, адже ліс вивозиться за безцінь за кордон, а коштів для розвитку місцевої інфраструктури немає.

«Ми сьогодні перебуваємо спільно з керівництвом Дрогобицької ОТГ на території прекрасної місцевості, де практично відсутня дорога, зате є те, що належить не теперішній владі, а всьому українському народу – прекрасний ліс. Проте сьогодні їх просто вирубують», – розповів Цимбалюк.

Депутат зазначив: громадськість та місцева влада категорично проти відновлення експорту лісу-кругляку і спільно домагатимуться відмови депутатів від ухвалення такого рішення.

«Ми виробили план спільних дій. І немає значення, чи ти у владі, чи в опозиції. Бо не можна бути в опозиції до свого власного народу. Ми об’єднаємо зусилля, щоб кожен зробив вклад, свою цеглинку в розбудову незалежності України», – підсумував Цимбалюк.

Нагадаємо, у 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (лісу-кругляку) на 10 років. Проте пізніше нардепи ініціювали перегляд цього питання і намагаються поновити експорт за допомогою законопроєкту про ринок деревини, який зараз перебуває на розгляді у парламенті.

Проти цього рішення категорично виступають місцеві громади, екологи та експерти. Після нищівної критики голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що у фінальній редакції з законопроєкту №4197-д про ринок деревини був вилучений абзац про зняття мораторію на експорт кругляку.