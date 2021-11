Експерти спіймали на брехні Zara та Nike

Нове дослідження пов’язує головні модні бренди з вирубкою лісів Амазонки

Найбільші бренди одягу, серед яких Zara, H&M та Nike, спіймали на брехні у питаннях охорони природи. Незважаючи на зобов'язання скоротити шкідливий вплив на планету, вони причетні до знищення лісів у бразильській частині Амазонії, пише The Guardian.

Аналітики вивчили митні дані головних представників індустрії моди та з'ясували, що Coach, LVMH (випускає продукцію Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain), Prada, H&M, Zara, Adidas, Nike, New Balance, Teva, UGG та Fendi постачають шкіру для виробів з бразильського заводу JBS – це підприємство займається вирубуванням лісів в Амазонії.

Однак багато з перерахованих брендів раніше заявили про припинення співпраці з подібними підприємствами та представили політику щодо мінімізації шкоди для планети.

Проте знищення дерев не припинилося, а стало лише масштабнішим. Багато в чому воно пов'язане з навмисним підпалюванням лісу заради вирощування сої на корм худоби, шкіра якого згодом піде на виробництво гаманців, сумок та взуття.

Зв'язок кожного конкретного бренду з обезлісненням дослідники не встановили, але передбачили зростання негативної тенденції. Доведеться випалювати більше лісів та розводити більше тварин – до 2025 року для забезпечення населення одягом та аксесуарами доведеться щороку забивати 430 млн корів.

У жовтні у підтримці вирубки лісів звинуватили всесвітньо відомі банки. Експерти з'ясували, що за п'ять років із затвердження Паризької угоди щодо клімату BNP Paribas, Промислово-комерційний банк Китаю (Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), JPMorgan, HSBC та Bank of America надали $119 млрд 20 великим агробізнесам, які пов'язані з вирубкою лісів. Серед організацій, що отримали кошти, виявився бразильський виробник м'яса JBS.

До слова, суд покарав за службову недбалість майстра лісу Верховинського лісництва в Івано-Франківській області, призначивши рік виправних робіт. Чоловік мав обов’язок охороняти ліс, робити обходи, щоб захистити дерева від самовільних рубок. У 2021 році під час перевірки виявлено незаконну рубку 14 сироростучих дерев породи ялина. Шкода довкіллю оцінюється у 123 тис. грн.

А Балтський районний суд Одеської області призначив п’ять років позбавлення волі раніше судимому чоловікові за незаконну порубку дерев.