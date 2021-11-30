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    Мігранти закидали прикордонників Польщі петардами та камінням (відео)

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    Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою - Мігранти закидали прикордонників Польщі петардами та камінням (відео)
    Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою
    фото: Straz_Graniczna/Twitter

    Протягом доби 134 особи намагалися нелегально перетнути білорусько-польський кордон

    29 листопада упродовж доби білорусько-польський кордон намагалися перетнути 134 нелегальних мігранти. Польські прикордонники також видали 33 рішення про виїзд з території Республіки Польща осіб, які раніше потрапили на територію держави незаконно. Про це Прикордонна служба Польщі повідомляє у Twitter.

    Зокрема, групи агресивно налаштованих людей форсували кордон на ділянках прикордонних застав у Мельнику та Шудзялові.

    Також польські прикордонники затримали двох громадян України, які допомагали мігрантам перетинати кордон.

    30 листопада о 2:30 ночі на ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Шудзялові, група агресивно налаштованих іноземців намагалася силоміць перетнути кордон, кидаючи у прикордонників та військових каміння, металеві труби та петарди.

    Нагадаємо, 29 листопада Глава МВС Польщі попередив Україну про можливі гібридні атаки.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща мігранти кордон
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    Мігранти закидали прикордонників Польщі петардами та камінням (відео)