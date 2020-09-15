Білоруські компанії масово перебираються до Латвії



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Компанії планують перевести з Білорусі до Латвії близько 470 співробітників, в основному представників керівництва і ключових фахівців

Наразі 12 білоруських компаній з галузі інформаційних і комунікаційних технологій і «зеленої» енергетики вирішили перенести свою діяльність до Латвії

Щонайменше 12 білоруських компаній з галузі інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) і «зеленої» енергетики вирішили перенести свою діяльність в Латвію. Про це у вівторок, 15 вересня, заявив міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс, повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що Міністерство економіки Латвії наразі працює над рішеннями, які дозволять білоруським компаніям якомога швидше перенести свою діяльність до країни.

Зокрема, створено спеціальну групу, у рамках якої Міністерство економіки і Латвійське агентство інвестицій та розвитку (ЛАІР) у співпраці з іншими залученими установами в прискореному порядку розглядають заявки білоруських підприємців і пропонують можливі шляхи вирішення.

Поточні питання включають видачу тимчасових дозволів на проживання «висококваліфікованим фахівцям і членам їхніх сімей», оформлення так званих стартап-віз, відкриття банківських рахунків та інше.

Ці компанії планують перевести в Латвію близько 470 співробітників, в основному представників керівництва і ключових фахівців.

Відзначається, що оскільки політична ситуація в Білорусі змінилася, ЛАІР мобілізувало свої ресурси. На сьогоднішній день поглиблені консультації отримали 116 білоруських компаній і приватних осіб, в цих організаціях у Білорусі зараз працюють понад 4000 осіб. 30 з цих компаній працюють у сфері ІТ, і 25 - виробничі організації.

Кілька латвійських муніципалітетів також зробили пропозиції білоруським підприємцям, яких обслуговує ЛАІР.

Раніше повідомлялося, що Viber закриває офіс у Мінську. Керівництво компанії має намір переглянути модель діяльності в Білорусі, поки співробітники працюють віддалено.

Також Яндекс відкликав частину співробітників із Білорусі. Співробітників, які відмовилися виїхати, перевезли з Мінська в заміські будинки для дистанційної роботи.

Як повідомлялося, з 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

Як відомо, у понеділок, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

Під час переговорів Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд.