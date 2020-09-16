Влада Чернівців просить в уряду компенсацію за карантин

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У Чернівцях підрахували, що коронавірус і карантин до кінця року завдадуть місту збитків на 200 млн грн

В.о. міського голови Чернівців Василь Продан розповів в інтерв’ю «Главкому», які збитки коронавірус і карантин завдали місту.

«Близько 140 млн грн, до кінця року очікується 200 млн. Скільки нам треба для того, щоб забезпечити місто всіма необхідними засобами? Це, звичайно, великі суми, десь до 200 млн грн на місяць, особливо коли вводяться такі жорсткі обмеження», – сказав Продан.

Він додав, що міська влада хоче позичити ці гроші у державного банку для того, щоби «нормально закінчити рік».

«Маємо отримати погодження в Мінфіні. Домовилися про ставку – 11% річних. Це є більш-менш нормально, але Мінфін нам поки це не погоджує», – заявив в.о. міського голови.

Продан також розповів про спілкування 14 вересня у Zoom голів обласних центрів з очільником МОЗ Максимом Степановим.

«Не тільки ми, а й інші міста заявляли про збитки, зокрема міський голова Львова Андрій Садовий. Пан Степанов запропонував оформити наші пропозиції і надіслати у письмовому вигляді. От зараз і готую лист, щоби нам відшкодували 140 млн грн», – додав в.о. мера Чернівців.

Посадовець також відповів на запитання «Главкома», наскільки школи Чернівців забезпечені масками та чи це турбота міської влади чи батьків.

«Ми, як міська влада, маємо забезпечувати, але це не тільки наше питання. У бюджеті на початку року ніхто не передбачав, що це буде. Тобто наскільки ми можемо, настільки і забезпечуємо і вчителів, і технічний персонал цих закладів. В тому числі засобами дезінфекції. На перші три тижні цього місяця ми забезпечили, потім, якщо буде потреба, виділятимемо гроші. Але, звичайно так само хотіли би, аби держава допомагала. Якщо є коронавірусний фонд, то ми вважаємо, що з нього і міська влада має отримувати гроші, особливо в тих зонах, які ви визначаєте помаранчевими чи червоними. Тобто ви вводите обмеження, зобов’язуєте людей мати ці засоби захисту, але ж їх треба десь брати і гроші на це також. Якщо ви зупиняєте всі магазини і ринки, всю підприємницьку діяльність, перевезення, то де людям брати гроші? Якщо зупиняєш – відшкодовуй. Я зараз про Кабмін», – заявив Продан.

Натомість, за його словами, з коронавірусного фонду тільки чернівецькі лікарні отримують так звані коронавірусні пакети на хворих.

«Ніяких інших грошей ми не отримуємо», – запевняє в.о. мера Чернівців.