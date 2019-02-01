Власники «євроблях» сплатили за два місяці до бюджету вже понад чотири мільярди гривень



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З розмитнених автомобілів - 55 тис. – це ті, що перебували в України з порушенням вимог Митного кодексу

Найактивніше розмитнюють автомобілі у місті Києві – майже 10,8 тис., Волинській – 8,7 тис. та Чернівецькій – понад 6 тис. областях

Від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією до бюджету надійшло майже 4,1 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

«За митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни вже сплатили понад 4,1 млрд гривень. Кількість оформлених з 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року (включно) транспортних засобів становить понад 65 тис. шт. Це автівки, що були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту», - йдеться у повідомленні.

У ДФС наголошують, що найактивніше громадяни оформлюють транспортні засоби у місті Києві – майже 10,8 тис. автомобілів, Волинській – 8,7 тис. та Чернівецькій – понад 6 тис. областях.

Із загальної кількості розмитнених авто майже 55 тис. – це ті, що перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили 467 млн грн (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані.

Тільки за минулу добу (31 січня) громадяни оформили майже 3,4 тис. автомобілів, за які сплачено майже 212 млн грн. платежів.

Як відомо, 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою. Наразі це передбачено чинним законодавством.