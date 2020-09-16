Кабмін дозволив роботу шкіл та дитсадків у «червоній» зоні, але з обмеженнями



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У «червоній» зоні не будуть відразу застосуватися всі обмеження, а лише характерні для певної адміністративної одиниці, які дадуть найбільш позитивний ефект, - Ляшко

Рішення про заборону роботи шкіл та садочків ухвалюватиме державна та регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - Степанов

Кабінет міністрів України на засіданні 16 вересня дозволив роботу шкіл та дитячих садочків у «червоній» зоні. Відповідне рішення уряд ухвалив з доопрацюванням в одноденний термін.

Урядовці поінформували, що рішення про заборону роботи ухвалюватиме державна та регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

«Забороняється відвідування закладів дошкільної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти на адміністративно-територіальних одиницях регіону, на яких встановлено «зелений», «жовтий» і «помаранчевий» рівень епіднебезпеки, якщо на самоізоляцію через контакт із пацієнтом із підтвердженим випадком Covid-19 відправлено понад 50% класів. Повна заборона роботи закладів освіти на території з «червоним» рівнем епіднебезпеки ухвалюється тільки спільним рішенням комісій із ТЕБ і НС», – пояснив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Нагадаємо, 15 вересня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що рішення про роботу дошкільних та навчальних закладів в «червоних» зонах мають прийматися спільно з місцевою владою та регіональною комісією ТЕБ та НС.

Також Ляшко повідомив, що в «червоній» зоні не будуть відразу застосуватися всі обмеження, а лише характерні для певної адміністративної одиниці, які дадуть найбільш позитивний ефект.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2958 людей. Це на 53 випадки більше, ніж днем раніше (2905). Одужали за минулу добу – 1514 осіб (днем раніше – 1267), померли 76 – (53). Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 162660 людей, одужали 72324 осіб, летальних випадків – 3340.