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    Суспільство

    Уряд додав село Заїченко до переліку окупованих населених пунктів

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    Населений пункт Заїченко виключено з переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення - Уряд додав село Заїченко до переліку окупованих населених пунктів
    Населений пункт Заїченко виключено з переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення

    Кабмін вніс Заїченко до списку окупованих територій на засіданні 16 вересня

    Кабінет міністрів на засіданні 16 вересня вніс село Заїченко на Донеччині до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

    «Внести у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету міністрів України від 7 листопада 2014 р. №1085 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (Офіційний вісник України, 2014 р., №92, ст. 2655; №16, ст. 564, №50, ст. 1759) зміни, що додаються», – йдеться в тексті документа.

    У цьому ж розпорядженні йдеться про те, що село Заїченко виключено з переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

    Як повідомлялося, місія ОБСЄ зафіксувала десятки ворожих танків і «Градів» біля лінії розмежування.

    Донеччина село уряд окупація
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