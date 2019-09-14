Спецпредставник США назвав умову, за якої вважає можливою реалізацію «формули Штайнмаєра»



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Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер Фото: УНІАН

Курт Волкер: Вільні та чесні вибори можуть відбутися тільки в чесному, вільному та безпечному середовищі

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає можливою реалізацію так званої «формули Штайнмаєра» тільки після досягнення безпеки на Донбасі. Про це він повідомив під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES).

«Нестача безпеки не давала можливості зробити навіть перший крок - вільні вибори. Говорили про «формулу Штайнмаєра», яка полягає в тому, що після проведення вільних виборів буде отримано спеціальний статус на постійній основі. Але вільні та чесні вибори можуть відбутися тільки в чесному, вільному та безпечному середовищі. Щоб цього досягти, потрібно вирішити питання з безпекою», - сказав він.

Волкер додав, що Росія поки не демонструє політичної волі, але висловив надію на те, що кроки, які вживаються президентом Володимиром Зеленським, приведуть до прогресу.

«Саме в питаннях безпеки йдеться про політичну волю. Поки що Росія не продемонструвала політичну волю завершити конфлікт. Я сподіваюся, що успіх України, останні просування, динаміка, яку показує президент Зеленський, наприклад обмін полоненими, почнуть змінювати контекст і ми побачимо прогрес на майбутнє. Але треба буде побачити, чи готова Росія це зробити», - сказав він.

Раніше Зеленський заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно після виведення російських окупаційних військ.

Нагадаємо, що 13 вересня у Раді пообіцяли, що місцеві вибори пройдуть навесні наступного року.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи пропозицію ексглави МЗС Німеччини, федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, розповів, що вона передбачає кілька етапів. Спочатку – безпека, потім проведення вільних і чесних виборів. Далі, за його словами, повинні з’явитися люди з певним статусом, а після – перехідний період. А елементи особливого статусу, особливого самоврядування можуть бути запроваджені лише після нормальних виборів, підкреслив Клімкін.

Натомість РФ, за його словами, прагне лише легітимізувати бойовиків, задля чого наполягає на особливому статусі без будь-яких умов та прагне провести фейкові вибори.

Джерело: Українські новини