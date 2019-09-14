Україна не буде вносити зміни до Конституції про «особливий статус» Донбасу, – Пристайко
За словами міністра закордонних справ, окупованим територіям пропонується можливість розвиватися шляхом децентралізації, як і всій Україні
Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу. Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко під час брифінгу на 16-й щорічній зустрічі YES, передає УНН.
«У мінських домовленостях записано, що буде проведена реформа українського законодавства, конституційна реформа, в основі якої лежить децентралізація… Ми не вносимо ніяких змін в Конституцію, ми продовжуємо наш шлях конституційної реформи, яку ми самі для України робимо, і основа цих змін є децентралізація, яка багато років в Україні йде успішно», - сказав Пристайко.
За його словами, окупованим територіям пропонується можливість розвиватися шляхом децентралізації, як і всій Україні.
«Ми пропонуємо тій стороні, яка знаходиться зараз за лінією дотику, яка не є повністю контрольованою українським урядом, зрозуміти, що їхній шанс розвитку - це децентралізація», - зазначив Пристайко.
Голова МЗС зазначив, що вони можуть об’єднувати громади, очікувати певних можливостей, зокрема фінансових, як і наразі інші області та райони України.
Раніше Зеленський заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно після виведення російських окупаційних військ.
Нагадаємо, що 13 вересня у Раді пообіцяли, що місцеві вибори пройдуть навесні наступного року.