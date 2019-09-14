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    Україна не буде вносити зміни до Конституції про «особливий статус» Донбасу, – Пристайко

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    <span>Міністр закордонних справ Вадим Пристайко</span> - Україна не буде вносити зміни до Конституції про «особливий статус» Донбасу, – Пристайко
    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко

    За словами міністра закордонних справ, окупованим територіям пропонується можливість розвиватися шляхом децентралізації, як і всій Україні

    Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу. Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко під час брифінгу на 16-й щорічній зустрічі YES, передає УНН.

    «У мінських домовленостях записано, що буде проведена реформа українського законодавства, конституційна реформа, в основі якої лежить децентралізація… Ми не вносимо ніяких змін в Конституцію, ми продовжуємо наш шлях конституційної реформи, яку ми самі для України робимо, і основа цих змін є децентралізація, яка багато років в Україні йде успішно», - сказав Пристайко.

    За його словами, окупованим територіям пропонується можливість розвиватися шляхом децентралізації, як і всій Україні.

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    «Ми пропонуємо тій стороні, яка знаходиться зараз за лінією дотику, яка не є повністю контрольованою українським урядом, зрозуміти, що їхній шанс розвитку - це децентралізація», - зазначив Пристайко.

    Голова МЗС зазначив, що вони можуть об’єднувати громади, очікувати певних можливостей, зокрема фінансових, як і наразі інші області та райони України.

    Раніше Зеленський заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно після виведення російських окупаційних військ.

    Нагадаємо, що 13 вересня у Раді пообіцяли, що місцеві вибори пройдуть навесні наступного року.

    Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи пропозицію ексглави МЗС Німеччини, федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, розповів, що вона передбачає кілька етапів. Спочатку – безпека, потім проведення вільних і чесних виборів. Далі, за його словами, повинні з’явитися люди з певним статусом, а після – перехідний період. А елементи особливого статусу, особливого самоврядування можуть бути запроваджені лише після нормальних виборів, підкреслив Клімкін.
    Натомість РФ, за його словами, прагне лише легітимізувати бойовиків, задля чого наполягає на особливому статусі без будь-яких умов та прагне провести фейкові вибори.
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