Вугільний тендер «Центренерго» не буде транспарентним - експерт

Вплинути на ситуацію може НАБУ

Член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що анонсований на 29 січня тендер державної генеруючоі компанії «Центренерго» містить умови, що обмежують конкуренцію. Про це йдеться в авторському блозі експерта на сайті Liga.net. [READ_MORE] «Центренерго» якраз планує подібний конкурс на



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Член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук

Вплинути на ситуацію може НАБУ

Член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що анонсований на 29 січня тендер державної генеруючоі компанії «Центренерго» містить умови, що обмежують конкуренцію. Про це йдеться в авторському блозі експерта на сайті Liga.net.

«Центренерго» якраз планує подібний конкурс на Українській енергетичній біржі вже 29 січня цього року. Втім, якщо уважніше придивитися до умов тендеру, то можна знайти як мінімум два обмеження для учасників. По-перше, «Центренерго» збирається купляти вугілля без ПДВ, що відсікає імпортерів. По-друге, встановлюється межа вологості 14%, яка відсікає від конкурсу шахти ДТЕК (в них вологість 16%)", - зазначає Юрій Корольчук.

На думку експерта, ймовірним вигодонабувачем тендеру може стати одіозний бізнесмен Валерій Кропачов.

«В тендері матимуть змогу взяти участь лише державний трейдер «Держвуглепостач» та приватні структури вже згадуваного Кропачова. А з огляду на його вплив на державний сектор енергетики, залишається мало шансів, що конкурс буде насправді транспарентним», - наголошує автор.

Експерт припускає, що тендер може бути відмінений в зв'язку з нещодавніми обшуками детективами НАБУ бізнес-структур, пов'язаних з Кропачовим.

«Він (тендер - ред.) може і не відбутися. Адже ситуація розвивалася не менш стрімко і несподівано. Як повідомила «Економічна правда», 25 січня ввечері детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук у київському офісі Віталія Кропачова», - пише Юрій Корольчук.

Як повідомлялося, 25 січня детективами НАБУ було пред'явлено рішення суду про обшук всього офісного будинку по вул. Б.Хмельницького 26, двох автомобілів Кропачова і житлового будинку в Петропавлівській Борщагівці, який належить йому.

Починаючи з грудня 2017-но року основним постачальником вугілля для ПАТ «Центренерго» (78% акцій якого знаходиться в державній власності) стало приватне ТОВ «Шахта Краснолиманська». За інформацію порталу «Наші гроші», фактичним власником ТОВ «Шахта Краснолиманська» є бізнесмен Валерій Кропачов, якого називають негласними куратором державної вугільної галузі.