«Центренерго» зобов'язується викуповувати все вугілля Львівсько-Волинського басейну

За інформацією «Укрзалізниці», вчора на Трипільську ТЕС («Центренерго») вже завезли 692 тонн вугілля Львівсько-Волинського басейну

Державна компанія «Центренерго» готова викуповувати все вугілля державних шахт Львівсько-Волинського басейну. Ця інформація міститься в повідомленні компанії від 26 січня. За інформацією, озвученою в компанії, між ПАТ «Центренерго» і державним трейдером ДП «Держвуглепостач» підписані угоди на поставку на



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За інформацією «Укрзалізниці», вчора на Трипільську ТЕС («Центренерго») вже завезли 692 тонн вугілля Львівсько-Волинського басейну

Державна компанія «Центренерго» готова викуповувати все вугілля державних шахт Львівсько-Волинського басейну. Ця інформація міститься в повідомленні компанії від 26 січня.

За інформацією, озвученою в компанії, між ПАТ «Центренерго» і державним трейдером ДП «Держвуглепостач» підписані угоди на поставку на Трипільську ТЕС вугілля газової групи виробництва ДП «Львіввугілля».

Крім цього, «Центренерго» звернувся до ДП «Держвуглепостач» з проханням надати інформацію з приводу можливих місячних обсягів поставок вугілля газової групи від підприємств Львівсько-Волинського басейну.

ПАТ «Центренерго» листами від 25.01.2018 висловило готовність придбати все запропоноване вугілля на умовах діючого договору.

За інформацією від «Української залізниці», вчора на Трипільську ТЕС («Центренерго») вже завезли 692 тонн вугілля Львівсько-Волинського басейну.

Вчора профспілка працівників вугільної промисловості України (ППВП) і Незалежна профспілка гірників України (НПГУ) зажадали від держкомпанії «Центренерго» негайно відновити поставки вугілля з державних шахт ДП «Львіввугілля» та ДП «Волиньвугілля». Про це написали лідери шахтарських профспілок у листі, направленому на адресу керівництва ПАТ «Центренерго», президента України і міністра енергетики. Зокрема, шахтарські профспілки звинуватили «Центренерго» в порушенні вертикальної інтеграції державних шахт і генеруючих компаній, яка раніше давала гарантію збуту своєї продукції державним шахтам.

Раніше ЗМІ повідомляли, що з грудня 2017 року «Центренерго» змінив основного постачальника вугілля на свої ТЕС, в результаті чого державні шахти Львівсько-Волинського басейну зазнають труднощів зі збутом своєї продукції. Новим постачальником «Центренерго» стало приватне ТОВ «Краснолиманское», яке, за даними ЗМІ, перебуває у власності бізнесмена Віталія Кропачева і оточення зниклого екс-президента Віктора Януковича.