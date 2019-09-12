Wizz Air збільшив плату за участь в програмі знижок для пасажирів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Wizz Air підняв максимальну ціну на пріоритетну посадку з 30 до 32 євро

Авіакомпанія Wizz Air збільшила плату за членство в програмі знижок Wizz Discount Club на суму від 10 до 20 євро залежно від обраного пакету.

Про це повідомляє avianews.com.

Зазначається, що стандартна участь, що дозволяє отримувати знижки основному пасажиру і його компаньйону, тепер коштує 39,99 євро на рік, тоді як колишня ціна становила 29,99 євро.

Групова участь на одного пасажира і до п'яти компаньйонів обійдеться в 79,99 євро на рік, а не в 59,99 євро, як було раніше.

В описі Wizz Discount Club йдеться, що на кожного пасажира-учасника програми та його компаньйонів діє знижка 10 євро на авіаквиток на тарифи від 19,99 євро і знижка на багаж 5 євро при оформленні послуги через сайт.

Також Wizz Air підняв максимальну ціну на пріоритетну посадку з 30 до 32 євро. Таким чином, тепер діапазон цін на цю послугу - в межах 5-32 євро.

Також нагадаємо, що Wizz Air наступного року запустить 15 нових рейсів з Польщі.

Зокрема, з Варшави влітку 2020 року запустять авіарейси до Тенерифе (Іспанія), Болонью, Мадрид, Турку (Фінляндія) та Барі (Італія). З Кракова запустять авіарейси до Верони, Мілана, Болоньї, Барселони, Лондона, Ставангера (Норвегія), Хаугесунд (Норвегія), Бергена, Тромсо та Тронхейма (Норвегія). З Гданська запустять новий авіарейс до Барі (Італія).

Крім цього, Wizz Air планує збільшити частоту вже існуючих авіарейсів з Польщі.

У серпні Wizz Air виконав перший рейс з Києва до Лейпцига.

Раніше Wizz Air відкрив шість нових рейсів з Одеси.

Також нагадаємо, зщо пілот Wizz Air вшосте став чемпіоном світу з вищого пілотажу.