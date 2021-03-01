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    Як на Сумщині проводиться контрольне зняття показань лічильників газу

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    У АТ &laquo;Сумигаз&raquo; рекомендують вимагати службове посвідчення фахівця газової компанії, яке містить фото та завірене печаткою підприємства, щоби уникнути шахрайства з боку сторонніх осіб - Як на Сумщині проводиться контрольне зняття показань лічильників газу
    У АТ «Сумигаз» рекомендують вимагати службове посвідчення фахівця газової компанії, яке містить фото та завірене печаткою підприємства, щоби уникнути шахрайства з боку сторонніх осіб

    Для зручності клієнтів діють онлайн-сервіси 104.ua – «Особистий кабінет» на сайті 104.ua, чат-боти 7104ua у Viber та Telegram

    З початку року контролери АТ «Сумигаз» зафіксували більше 171 тисячі показань лічильників. Зняття фактичних показань забезпечує достовірність обліку в інтересах клієнтів. Наприклад, якщо споживач допустив помилку, передаючи показання, то розрахунок обсягу газу коригується до фактичних даних. У середньому одному контролеру потрібно щомісяця відвідати близько тисячі домоволодінь регіону, в яких здійснюється облік газу.

    «Наші контролери виконують карантинні вимоги, тому звертаємось до споживачів з проханням не вчиняти порушення і допускати контролерів до газових лічильників, - говорить начальник відділу інспектування АТ «Сумигаз» Наталія Тарасенко. – Контрольні показання лічильників знімають періодично. Фахівці здійснюють фотофіксацію приладів обліку газу на мобільні телефони та миттєво передають показання до бази даних за допомогою додатку Мобайл-контролер».

    Не лише контролери фіксують показання лічильників газу. Це також може зробити слюсар, майстер або інший працівник газорозподільної компанії під час ремонту газового обладнання, при знятті лічильника на повірку тощо. У АТ «Сумигаз» рекомендують вимагати службове посвідчення фахівця газової компанії, яке містить фото та завірене печаткою підприємства, щоби уникнути шахрайства з боку сторонніх осіб.

    Нагадуємо, що споживачі природного газу мають щомісяця самостійно фіксувати показання лічильника станом на 1-ше число та впродовж наступних п’яти днів передавати їх газорозподільній компанії.

    Для зручності клієнтів діють онлайн-сервіси 104.ua – «Особистий кабінет» на сайті 104.ua, чат-боти 7104ua у Viber та Telegram.
    Теги: газ Сумщина лічильник
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