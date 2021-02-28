Радник Санду пояснив, чому Молдова не гарантує конкурентних умов українським електропостачальникам

Понад 80% електроенергії Молдова отримує ззовні і при цьому вона залежить від мереж невизнаного Придністров'я

Молдова не може гарантувати Україні конкурентних умов під час поставок електроенергії через контроль над молдовською електромережею сепаратистами із Придністров’я. Про це розповів радник президента Республіки Молдова Сергій Тофілат під час онлайн-обговорення «Україна-Молдова: енергетичний вимір регіональної безпеки».

Тофілат підкреслив, що Молдова прагне диверсифікувати постачання електроенергії.

«Українські постачальники не можуть на рівних конкурувати із молдовською ГЕС. Щодо цього у нас є технічні моменти пов’язані із тим, чому ми не можемо від них (від поставок електроенергії із Придністров’я – ред.) відмовитися. З ними частково може конкурувати атомна електроенергія з України, бо вона відносно дешева», – пояснив Тофілат.

Водночас Тофілат зазначив, що отримуючи електроенергію з України, вона надходить через електромагістралі, які проходять окупованим регіоном, однак у планах Молдови диверсифікувати поставки коштом створення ліній, які б з’єднали Молдову і Румунію.

Радник президента Молдови також підкреслив, що залишається проблема залежності республіки в енергетичному плані від придністровського регіону, що перебуває під російською окупацією.

«Понад 80% (електроенергії – ред.) ми отримуємо ззовні. Це українські постачальники й молдовська ГЕС, яка розташована в придністровському регіоні, але з п'яти високовольтних ліній, які з’єднують нас з українською енергосистемою, чотири проходять через молдовську ГЕС. Тобто, Молдова залишається залежною від енергосистем, що розташовуються на лівому березі (на території Придністров’я – ред.), а це для нас невигідно. Це пов’язано із тим, що молдовська ГЕС працює на газі, а, як ми знаємо, вони там за газ не платять. З одного боку, ми накопичуємо борг, купуючи там електрику, з іншого – поставляючи їм газ змушені фінансувати неконституційний режим, щоб не залишитися без світла», – пояснив Тофілат.

Нагадаємо, у середу, 24 лютого, в рамках онлайн-дискусію, яку провів «Главком», експерти з України та Молдови обговорили перспективи співробітництва в енергетичній сфері.