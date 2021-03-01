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    Київські поліцейські затримали нападників на офіс мікрокредитної організації

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    У затриманих вилучено гроші, газовий балончик та два ножі - Київські поліцейські затримали нападників на офіс мікрокредитної організації

    У затриманих вилучено гроші, газовий балончик та два ножі

    Фото: Національна Поліція

    Під час нападу на кіоск грабіжники забрали понад 20 тис гривень

    Оперативникам вдалося затримати двох осіб, які підозрюються у нападі на відділення фінансової установи, розміщене на проспекті Перемоги. Про це повідомляє сайт управління Національної поліції у місті Києві.

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    Київські поліцейські затримали нападників на офіс мікрокредитної організації
    Київські поліцейські затримали нападників на офіс мікрокредитної організації

    До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих чоловіків побили касира у кіоску з надання фінансових послуг та забрали з сейфу гроші. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Святошинського районного управлінь поліції, а також кінологи зі службовим собакою.

    Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, правоохоронці допитали потерпілого та поспілкувалися зі свідками події. В ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські оглянули місце вчинення злочину, а також відпрацювали відео з камер спостереження, які зафіксували дії правопорушників у момент нападу:

    «Ми встановили, що один із чоловіків зайшов до кіоску з надання кредитів, а інший закрив на ньому ролети вхідних дверей та вікон і залишився на вулиці. В середині приміщення зловмисник розпилив в обличчя касира сльозогінний газ, після чого декілька разів ударив потерпілого кулаком в різні ділянки тіла. Далі, погрожуючи ножем, змусив працівника закладу відчинити сейф, звідки забрав 20 500 тисяч гривень».

    Провівши оперативно-розшукові заходи, працівники кримінальної поліції затримали зловмисників на центральному залізничному вокзалі столиці. Ними виявилися раніше не судимі 31-річний та 19-річний уродженці Донецької та Вінницької областей. Під час поверхневого огляду у підозрюваних вилучили два ножі та газовий балончик, які направили для проведення експертиз.

    Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження та повідомлено фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За скоєне їм загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Раніше стало відомо про затримання мешканця Львівської області, який пограбував відділення кредитних установ у Святошинському та Дніпровському районх столиці.

    Теги: Національна поліція України Київ газ гроші грабіжники
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