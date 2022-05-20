Як обміняти вигідно гривню закордоном. Нацбанк перекрив цікаву схему

Нацбанк зменшив ліміт зняття готівки за кордоном у 2 рази

Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). Про це повідомляється на сайті регулятора.

У Нацбанку заявляють, що це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, – захистити міжнародні резерви України.

Зазначимо,що деякі українці вигадали цікаву валютну схему у воєнний час. Для цього потрібно було виїхати з гривневою картою за кордон. Потім зняти з неї долари у рамках ліміту 100 тис. грн на місяць. Знайти когось, хто відвезе готівковий долар в Україну і продасть за курсом чорного ринку.

Тому НБУ тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 000 грн в еквіваленті.

Українці й надалі матимуть змогу знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту в 100 тис. грн. Зміни також не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг – більшість з них можна й надалі здійснювати без обмежень.

Напередодні повідомлялося, що Національний банк України зберігатиме фіксований курс гривні доти, доки бачитиме, що переваги від цієї фіксації перевищують недоліки такого курсового режиму.

Раніше Національний банк повідомляв, що до кінця війни триматиме офіційний курс валют замороженим на рівні 29,25 грн/$.

Нещодавно голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Нацбанк може відмовитися від фіксованого курсу.