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    Економіка та фінанси

    Що буде з курсом долара до кінця війни: відповідь Нацбанку

    Нацбанк заморозив курс валют - Що буде з курсом долара до кінця війни: відповідь Нацбанку
    Нацбанк заморозив курс валют

    Після перемоги України відновлення валютної політики буде відбуватися поступово

    Національний банк України до кінця війни триматиме офіційний курс валют замороженим на рівні 29,25 грн/$. Таким курс був у перший день повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час національного телемарафону.

    Він зазначив, що такий курс гривні планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану.

    «А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу, поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку», – сказав Ніколайчук.

    Він додав, що відновлення стандартної роботи та валютної політики буде відбуватися поступово, щоб уникнути різких потрясінь.

    Нагадаємо, економіст пояснив, що втримало курс гривні під час війни.

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    Теги: росія окупанти Національний банк курс валют війна Україна окупація #stoprussia
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    Що буде з курсом долара до кінця війни: відповідь Нацбанку