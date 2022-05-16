Нацбанк планує відмовитися від фіксованого курсу гривні

Керівник НБУ каже, що нові рішення принесуть стабільність на валютний ринок

Національний банк планує пом'якшити деякі валютні обмеження, введені з першого дня війни.

Як розповів в інтерв'ю виданню The Asahi Shimbun голова НБУ Кирило Шевченко, також Нацбанк може відмовитися від фіксованого курсу на рівні 29,25 гривень за долар.

«Хочу повідомити, що зараз ми розглядаємо можливість пом'якшення деяких валютних обмежень. Ми також думаємо, як повернутися до режиму плаваючого обмінного курсу», – сказав він.

За його словами, такий крок принесе більше стабільності на валютний ринок.

Як нагадав Шевченко, для вирішення проблеми девальвації гривні на початку війни НБУ зробив ряд кроків. «Один з них – фіксований обмінний курс. Відхилення ринкового курсу від офіційного дійсно дуже незначне», – повідомив він.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Ринковий курс зараз становить близько 33-35 гривень за долар.

Нещодавно Нацбанк розповів, що робити з гривнями, які пошкодив вогонь.

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