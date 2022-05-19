Нацбанк повідомив, скільки зберігатиме курс валют замороженим

24 лютого Нацбанк зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 грн/$

Для повернення до гнучкого обмінного курсу мають бути створені передумови

Національний банк України зберігатиме фіксований курс гривні доти, доки бачитиме, що переваги від цієї фіксації перевищують недоліки такого курсового режиму. Про це розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

«Звичайно, ми хочемо повернутися до гнучкого, плаваючого обмінного курсу, але для цього мають бути створені певні передумови. Одна з них – більше самобалансування валютного ринку. Ми також маємо знову налагодити дію монетарної трансмісії, тому що відпустити обмінний курс, не маючи можливості впливати на нього процентною ставкою – не буде дуже виваженим рішенням», – сказав він.

Ніколайчук зазначив, що у Нацбанку немає самоцілі перейти до якоїсь корекції обмінного курсу чи плаваючого обмінного курсу. «Ми виходимо з того, який режим є більш корисним на сьогоднішній момент для досягнення цілей з інфляції, утримання макроекономічного балансу, підтримки конкурентоспроможності наших виробників і так далі. Наразі ми бачимо більше переваг від фіксації обмінного курсу, ніж від іншого режиму. Якщо ситуація буде змінюватися, ми змінюватимемо нашу валютно-курсову політику. Але поки що вважаємо такі кроки недоцільними», – сказав заступник голови НБУ.

Раніше Національний банк повідомляв, що до кінця війни триматиме офіційний курс валют замороженим на рівні 29,25 грн/$.

Нещодавно голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Нацбанк може відмовитися від фіксованого курсу.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Ринковий курс зараз становить близько 33-35 гривень за долар.

Нещодавно Нацбанк розповів, що робити з гривнями, які пошкодив вогонь.