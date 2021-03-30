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    Як отримати кредит аграрію на сільгосптехніку? Озвучені головні вимоги

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    Аграрій може отримати кредит на сільгосптехніку, якщо його&nbsp;діяльність за останній звітний рік не була збитковою - Як отримати кредит аграрію на сільгосптехніку? Озвучені головні вимоги
    Аграрій може отримати кредит на сільгосптехніку, якщо його діяльність за останній звітний рік не була збитковою

    Відмовити фермеру у фінансуванні банк може, якщо його господарство має завелике кредитне навантаження

    Вимоги до аграріїв для отримання кредиту на придбання сільгосптехніки багато в чому залежать від типу самого кредиту, потрібної суми, форми господарювання, участі/неучасті в держпрограмах раніше.

    Про це йдеться у матеріалі «Посівна на 1 000 га: скільки коштуватиме техніка і де взяти гроші» на Кurkul.com.

    Так, виділяються такі основні критерії до фермерів:

    • бізнес має бути зареєстрованим та діяти понад 1 рік (виняток — стартапи, які беруть участь у програмі «Доступні кредити 5-7-9%»;
    • до банку надані всі необхідні документи для ідентифікації та фінансового аналізу (зокрема актуальна фінансова звітність);
    • клас фінансового стану відповідає вимогам НБУ щодо кредитування;
    • діяльність за останній звітний рік не була збитковою;
    • наявність прозорої структури власності;
    • не перебуває в стані ліквідації;
    • щодо позичальника відсутня негативна кредитна історія.

    Відмовити фермеру у фінансуванні банк може у випадку, якщо його господарство має невідповідний фінансовий клас, завелике кредитне навантаження чи, наприклад, негативну кредитну історію.

    Теги: кредит банк бізнес аграрії
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