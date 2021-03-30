Як отримати кредит аграрію на сільгосптехніку? Озвучені головні вимоги

Аграрій може отримати кредит на сільгосптехніку, якщо його діяльність за останній звітний рік не була збитковою

Відмовити фермеру у фінансуванні банк може, якщо його господарство має завелике кредитне навантаження

Вимоги до аграріїв для отримання кредиту на придбання сільгосптехніки багато в чому залежать від типу самого кредиту, потрібної суми, форми господарювання, участі/неучасті в держпрограмах раніше.

Про це йдеться у матеріалі «Посівна на 1 000 га: скільки коштуватиме техніка і де взяти гроші» на Кurkul.com.

Так, виділяються такі основні критерії до фермерів:

бізнес має бути зареєстрованим та діяти понад 1 рік (виняток — стартапи, які беруть участь у програмі «Доступні кредити 5-7-9%»;

до банку надані всі необхідні документи для ідентифікації та фінансового аналізу (зокрема актуальна фінансова звітність);

клас фінансового стану відповідає вимогам НБУ щодо кредитування;

діяльність за останній звітний рік не була збитковою;

наявність прозорої структури власності;

не перебуває в стані ліквідації;

щодо позичальника відсутня негативна кредитна історія.

Відмовити фермеру у фінансуванні банк може у випадку, якщо його господарство має невідповідний фінансовий клас, завелике кредитне навантаження чи, наприклад, негативну кредитну історію.