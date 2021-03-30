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    Міністр фінансів пояснив, за яких умов Україна повернеться до співпраці з МВФ

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    Міністр фінансів Сергій Марченко:&nbsp;Україна має повернутись до своїх зобов'язань перед МВФ - Міністр фінансів пояснив, за яких умов Україна повернеться до співпраці з МВФ
    Міністр фінансів Сергій Марченко: Україна має повернутись до своїх зобов'язань перед МВФ

    За словами Марченка, перевиконання бюджету дозволило зменшити необхідність запозичень

    Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов'язань перед МВФ.

    Про це повідомляє «Укрінформ»

    Зокрема, за словами міністра, це зобов'язання з відновлення прав НАЗК, відновлення незалежності НАБУ, проведення судової реформи, питання ринків газу та електрики. Це ті зобов'язання, що підписані в останньому меморандумі, сказав Марченко.

    Також Марченко прокоментував стан бюджету у 2020 році, зазначивши, що торік було забезпечено виконання бюджету як за видатками, так і за доходами. Перевиконання бюджету за доходами становило 50 мільярдів гривень, заявив міністр фінансів.

    За словами Марченка, перевиконання бюджету дозволило зменшити необхідність запозичень. Україна запозичила на 50 мільярдів менше і це дозволило зменшити дефіцит бюджету, відзначив він.

    Раніше МВФ висунув Україні п’ять вимог для отримання траншу до літа.

    Нагадаємо, місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року. 12 лютого місія МВФ завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

    Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів.

    При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.

    Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов‘язань перед МВФ.

    Про це повідомляє «Укрінформ»

    Зокрема, за словами міністра, це зобов‘язання з відновлення прав НАЗК, відновлення незалежності НАБУ, проведення судової реформи, питання ринків газу та електрики. Це ті зобов‘язання, що підписані в останньому меморандумі, сказав Марченко.

    Також Марченко прокоментував стан бюджету у 2020 році, зазначивши, що торік було забезпечено виконання бюджету як за видатками, так і за доходами. Перевиконання бюджету за доходами становило 50 мільярдів гривень, заявив міністр фінансів.

    За словами Марченка, перевиконання бюджету дозволило зменшити необхідність запозичень. Україна запозичила на 50 мільярдів менше і це дозволило зменшити дефіцит бюджету, відзначив він.

    Раніше МВФ висунув Україні п’ять вимог для отримання траншу до літа.

    Нагадаємо, місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року. 12 лютого місія МВФ завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

    Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів.

    При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.

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    Теги: Мінфін МВФ кредит економіка міністр політика Україна Сергій Марченко
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