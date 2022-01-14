Як попередити витоки газу. Пояснення оператора мереж

Основною причиною витоків газу є недотримання правил безпеки під час користування газовим обладнанням

Протягом 2021 року до аварійно-диспетчерської служби АТ «Миколаївгаз» надійшло понад 8,2 тисяч дзвінків. 90% викликів на номер 104 пов’язані з запахом газу у приміщеннях – будинках, квартирах, під’їздах.

Основною причиною витоків газу є недотримання правил безпеки під час користування газовим обладнанням, їх самовільна заміна або установка, а також – незадовільний технічний стан внутрішньобудинкових газових мереж.

Аби вберегти себе від загрози витоків газу та виникнення аварійних ситуацій, необхідно вчасно проводити технічне обслуговування внутрішньо будинкових газових мереж. До того ж цього вимагає українське законодавство – Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Накази Міненерго і Кодекс газорозподільних систем

Згідно з законодавством України, відповідальним за стан внутрішньобудинкових систем є власник домоволодіння, керуючий або балансоутримувач багатоквартирного будинку. Він має попіклуватись про безпеку, уклавши договір на проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року з 1 травня 2019 року технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирному будинку здійснюється на умовах договору, укладеного між співвласниками/особою, уповноваженою на це співвласниками, і суб’єктом, що має право на виконання таких робіт.

Умови для технічного обслуговування забезпечуються власником(балансоутримувачем та/або орендарем(наймачем)) відповідно до вимог чинного законодавства України.

АТ «Миколаївгаз» надає послугу з технічного обслуговування мереж на договірній основі. І кожен споживач може звернутись до газорозподільної компанії та укласти відповідний договір.

«Для наших клієнтів послуга з технічного обслуговування мереж – це гарантія безпечного газопостачання на цілий рік. В минулому році з нами уклали договори близько 3,7 тис. наших клієнтів», – говорить технічний директор АТ «Миколаївгаз» Дмитро Грицай.

Уклавши договір на технічне обслуговування газових мереж з АТ «Миколаївгаз», клієнт отримує послугу, яка включає:

обстеження газової мережі на предмет витоків газу від вводу в будинок (квартиру) до газових приладів;

приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів;

перевірка герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;

перевірка працездатності та змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах;

усунення витоків на муфтових з’єднаннях;

технічного обслуговування газового обладнання.

Варто зазначити, що до вартості договору не включено ремонт мереж і приладів обліку.

Для укладання договору необхідно звернутись до Клієнтського простору 104.ua із відповідною заявою. Договір укладається на рік. Його вартість вираховується індивідуально виходячи із протяжності газопроводів, кількості та типу приладів тощо.

АТ «Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.