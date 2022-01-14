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    Хакери вночі атакували урядові сайти і «Дію»

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    Не працює і сайт &laquo;Дія&raquo;, на головній сторінці йдеться, що тривають планові технічні роботи - Хакери вночі атакували урядові сайти і «Дію»
    Не працює і сайт «Дія», на головній сторінці йдеться, що тривають планові технічні роботи
    скріншот з сайту Дія

    Не працюють сайти Кабміну, МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго та Мінагрополітики

    У ніч на 14 січня сталася масштабна кібератака на українські урядові сайти. Постраждали вебресурси Міністерства освіти і науки, Міністерств закордонних справ, Кабміну тощо. Факт кібератаки підтвердили у Міносвіти.

    Не працює і сайт «Дія». На головній сторінці йдеться, що тривають планові технічні роботи. Водночас проблем із роботою мобільного застосунку не спостерігалося.

    Крім сайту Міносвіти, не працюють сайти Міністерства закордонних справ, Міністерства у справах ветеранів, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету міністрів, Міністерства енергетики, Мінспорту, Мінагрополітики.

    Повідомлення на сайтах, що постраждали від кібератаки
    Повідомлення на сайтах, що постраждали від кібератаки

    На стартовій сторінці Міносвіти, а раніше і МЗС, кількома мовами можна побачити повідомлення: «Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі».

    Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, внаслідок масованої хакерської атаки веб-сайти МЗС та низки інших державних органів тимчасово не працюють.

    «Наші спеціалісти вже займаються відновленням роботи ІТ-систем. Перепрошуємо за можливі незручності», – написав він..

    Водночас сайти МОЗ, МВС, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Мінцифри працюють без збоїв.

    Повідомляється, що наразі тривають роботи з усунення несправності, а також працює кіберполіція.

    Теги: МЗС МВС ДСНС Міненерго кібератака Мінагрополітики хакер
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    Хакери вночі атакували урядові сайти і «Дію»