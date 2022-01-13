«Нафтогаз» відмовився балансувати «Оператора ГТС» через брак газу та коштів на його закупівлю

У грудні 2021 року «Оператор ГТС» проводив тендер на послуги балансування на 2022 рік, але торги не відбулися

НАК «Нафтогаз України» не братиме участі у новому тендері для закупівлі «Оператором газотранспортної системи України» послуг балансування на 2022 рік, оскільки у «Газопостачальної компанії «Нафтогаз» немає ні достатнього обсягу газу в наявності, ні коштів на його закупівлю. При цьому діючий контракт закінчується вже 19 січня. Про це йдеться у листі «Нафтогазу» на адресу Кабміну, Міненерго, НКРЕКУ та ТОВ «Оператор ГТС» «Про ризики балансування газотранспортної системи України в опалювальний період 2021/2022 року», текст якого є у розпорядженні Delo.ua

Так, у своєму листі «Нафтогаз» вказує, що «Оператор ГТС», згідно із законом «Про ринок природного газу», відповідає за роботу газотранспортної системи, у тому числі за її безаварійність та безперебійність, і зобов'язаний здійснювати балансування ГТС. Газ для цього купується на загальних підставах та ринкових умовах. «Чинне законодавство жодним чином не покладає на учасників ринку природного газу, зокрема на «Нафтогаз», зобов'язання надавати послугу балансування «Оператору ГТС» і, відповідно, не знімає з «Оператора ГТС» передбачене законом зобов'язання забезпечення безперебійної роботи ГТС», – йдеться у повідомленні в листі.

У 2021 році переможцем тендеру на балансування став «Нафтогаз Трейдинг», проте термін дії договору закінчується 19 січня 2022 року.

У грудні 2021 року «Оператор ГТС» проводив тендер на послуги балансування на 2022 рік, але торги не відбулися: учасників ринку не зацікавили умови, запропоновані держкомпанією. «При цьому «Оператор ГТС», на жаль, так і не забезпечив передбаченої європейськими правилами можливості торгівлі газом для потреб балансування системи на ліквідних біржах або на власній торговій платформі», – зазначають у «Нафтогазі».

Йдеться про регламент Єврокомісії №312/2014 від 26 березня 2014 року, імплементація якого є частиною міжнародних зобов'язань України. Відповідно до цього документа, закупівля газу для балансування має здійснюватися на ліквідних біржах чи торгової платформі оператора, а послуга балансування – це тимчасовий виняток. Тобто уточнюють у «Нафтогазі», оскільки регламент ЄК імплементований у Кодекс ГТС України, «Оператор ГТС» не може використовувати послуги балансування постійно.

«Однак «Оператор ГТС», купуючи послугу балансування від «Нафтогазу», фактично перепродає послугу балансування суб'єктам ринку (перш за все, «Нафтогазу» і отримує надприбуток, – йдеться у листі. – З огляду на це, «Нафтогаз» не бачить можливості брати участь у новому тендері на закупівлю «Оператором ГТС» послуг балансування на 2022 рік».

У НАК пояснюють: для балансування «Оператора ГТС» потрібно імпортувати складно прогнозовані обсяги газу. Як показує практика, це спричиняє закупівлю в добовому режимі, за цінами вищими за ринкові і повністю не покривається умовами існуючого договору між «Нафтогаз Трейдинг» та «Оператором ГТС». Таким чином, кажуть у компанії, цей договір є збитковим. А цієї зими, за низьких температур, імпортного газу може знадобитися чимало.

Насамперед «Нафтогаз» пропонує вирішити питання забезпечення достатніх обсягів газу для виробничо-технологічних витрат операторів газорозподільних мереж (це важливо для кінцевого споживача, оскільки саме оператори ГРМ безпосередньо доставляють газ населенню та бізнесу, – Delo.ua). Для цього у грудні 2021 року Міненерго розробило механізм покладання спецзобов'язань на «Оператора ГТС», але поки що Кабмін не ухвалив жодного рішення з цього питання.

Натомість існує постанова НКРЕКП №1909, яка автоматично відправляє операторів ГТС у реєстрі споживачів постачальника «останньої надії», якою зараз є ТОВ «Газпостачальна компанія «Нафтогаз України».

«ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до НКРЕКП, третя особа – ТОВ «Оператор ГТС»... з вимогами визнати протиправною та недійсною постанову №1909», – повідомляють у «Нафтогазі». – Оскільки ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» не має достатніх обсягів газу та коштів на його подальшу закупівлю для покриття виробничо-технічних витрат операторів ГРМ, а оператори ГРМ не мають коштів для розрахунку за газ ВТВ за ціною постачальника «останньої надії», «Оператор ГТС» таким чином не отримає ні газу, ні грошей для покриття відборів газу з ГТС операторами ГРМ на ВТВ.

Крім того, у «Нафтогазі» нагадали, що «Оператор ГТС» повинен виплатити 20,943 млрд грн «Нафтогазу» в рамках анбандлінгу, що потребувало залучення кредитних коштів від держбанків. З даного питання прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів низку нарад із «Оператором ГТС», «Нафтогазом», Нацбанком, Міненерго, Мінекономіки, Мінфіном та національними банками. Ключові параметри були узгоджені, але кредит так і не взяли – через відсутність позиції Мінфіну та пасивну позицію самого «Оператора ГТС».