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    Економіка та фінанси

    Yasno підвищив до 82% ефективність освітлення на Дніпровському коксохімічному заводі

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    На деяких ділянках цехів під стелею +80&deg;С, тому використали спеціальні високотемпературні світлодіодні світильники - Yasno підвищив до 82% ефективність освітлення на Дніпровському коксохімічному заводі
    На деяких ділянках цехів під стелею +80°С, тому використали спеціальні високотемпературні світлодіодні світильники
    Фото: yasno.com.ua

    Сучасні енергоефективні світильники допоможуть додатково зберегти за рік 3,8 млн кВт∙год електроенергії

    Постачальник електроенергії, газу та енергоефективних рішень Yasno профінансував і виконав у металургійному підрозділі Дніпровського коксохімічного заводу третю чергу масштабної модернізації системи освітлення. Близько 700 нових Led-світильників економлять підприємству 82,5% електроенергії на освітлення у цехах. Про це йдеться в повідомленні компанії.

    «Перша черга проекту передбачала заміну системи освітлення частини виробничих цехів, зокрема, ТЕЦ та вуличного освітлення. Другий етап модернізації торкнувся ділянок конвертерного цеху. У рамках третьої черги модернізації були встановлені нові високоефективні Led-світильники, замінена кабельно-провідникова продукція, комутаційна апаратура, а також встановлена система технічного обліку електроенергії з дистанційним зніманням інформації», – ідеться в повідомленні.

    В цілому було встановлено близько 700 світильників на 10 об’єктах, зокрема, у міксерному та шихтовому відділеннях, киснево-компресорному та ремонтно-механічному цехах, частині ОМБЛЗ тощо. На деяких ділянках цехів температура під стелею досягає +80°С, тож для них були використані спеціальні високотемпературні світлодіодні світильники.

    Щомісячна планова економія становить 80% від початкового споживання системи освітлення, проте вже зараз фактичний економічний ефект склав 82,5%.

    Yasno Efficiency підписав енергосервісний контракт з підприємством на 5 років. Сучасні енергоефективні світильники допоможуть додатково зберегти за рік 3,8 млн кВт∙год електроенергії.

    «Модернізація освітлення дозволяє підприємству значно економити, сприяти зниженню викидів СО2 в атмосферу та поліпшувати умови праці металургів. Дніпровського коксохімічного заводу. МВ і Yasno Efficiency мають намір продовжити співпрацю в рамках енергосервісного проєкту. Вже запланована модернізація освітлення решти ділянок конвертерного цеху, а також цеху мереж і підстанцій, газового цеху та інших підрозділів.», – розповів Сергій Чулков, директор енергосервісної компанії Yasno Efficiency.

    Раніше в Yasno розповіли, як бізнесу зменшити витрати на енергоресурси. Щоб визначити, як зменшити витрати на електроенергію, опалення та газ, спочатку необхідно провести енергоаудит підприємства або його окремих підрозділів.

    Теги: газ ТЕЦ опалення
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    Yasno підвищив до 82% ефективність освітлення на Дніпровському коксохімічному заводі