Yasno підвищив до 82% ефективність освітлення на Дніпровському коксохімічному заводі

На деяких ділянках цехів під стелею +80°С, тому використали спеціальні високотемпературні світлодіодні світильники

Сучасні енергоефективні світильники допоможуть додатково зберегти за рік 3,8 млн кВт∙год електроенергії

Постачальник електроенергії, газу та енергоефективних рішень Yasno профінансував і виконав у металургійному підрозділі Дніпровського коксохімічного заводу третю чергу масштабної модернізації системи освітлення. Близько 700 нових Led-світильників економлять підприємству 82,5% електроенергії на освітлення у цехах. Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Перша черга проекту передбачала заміну системи освітлення частини виробничих цехів, зокрема, ТЕЦ та вуличного освітлення. Другий етап модернізації торкнувся ділянок конвертерного цеху. У рамках третьої черги модернізації були встановлені нові високоефективні Led-світильники, замінена кабельно-провідникова продукція, комутаційна апаратура, а також встановлена система технічного обліку електроенергії з дистанційним зніманням інформації», – ідеться в повідомленні.

В цілому було встановлено близько 700 світильників на 10 об’єктах, зокрема, у міксерному та шихтовому відділеннях, киснево-компресорному та ремонтно-механічному цехах, частині ОМБЛЗ тощо. На деяких ділянках цехів температура під стелею досягає +80°С, тож для них були використані спеціальні високотемпературні світлодіодні світильники.

Щомісячна планова економія становить 80% від початкового споживання системи освітлення, проте вже зараз фактичний економічний ефект склав 82,5%.

Yasno Efficiency підписав енергосервісний контракт з підприємством на 5 років. Сучасні енергоефективні світильники допоможуть додатково зберегти за рік 3,8 млн кВт∙год електроенергії.

«Модернізація освітлення дозволяє підприємству значно економити, сприяти зниженню викидів СО 2 в атмосферу та поліпшувати умови праці металургів. Дніпровського коксохімічного заводу. МВ і Yasno Efficiency мають намір продовжити співпрацю в рамках енергосервісного проєкту. Вже запланована модернізація освітлення решти ділянок конвертерного цеху, а також цеху мереж і підстанцій, газового цеху та інших підрозділів.», – розповів Сергій Чулков, директор енергосервісної компанії Yasno Efficiency.

Раніше в Yasno розповіли, як бізнесу зменшити витрати на енергоресурси. Щоб визначити, як зменшити витрати на електроенергію, опалення та газ, спочатку необхідно провести енергоаудит підприємства або його окремих підрозділів.