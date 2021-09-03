В Yasno розповіли, як бізнесу зменшити витрати на енергоресурси

Модернізувати виробництво за рахунок заощадження енергоресурсів можна завдяки послузі енергосервісу

Заощаджувати енерговитрати на виробництві чи в офісі допоможе комплексний підхід. Що він включає, розповіли у постачальника електроенергії, газу та енергоефективних рішень Yasno в матеріалі для видання Деловая столица.

Щоб визначити, як зменшити витрати на електроенергію, опалення та газ, спочатку необхідно провести енергоаудит підприємства або його окремих підрозділів. Енергоаудит допоможе виявити джерела втрат енергії та причини неефективного використання енергоресурсів. За його результатами підприємство має отримати звіт у форматі чіткого бізнес-плану з детальним зазначенням заходів, які необхідні для економії ресурсів, їх вартості, строків окупності, плану впровадження та можливого ефекту економії.

Модернізувати виробництво за рахунок інвестора та майбутнього заощадження енергоресурсів можна завдяки послузі енергосервісу. Енергосервісна компанія (ЕСКО) фінансує та впроваджує для своїх клієнтів енергоефективні заходи «під ключ», а також гарантує суттєве зменшення витрат на енергоресурси. Yasno інвестував 550 млн грн у 90 енергосервісних проєктів. Досягнута економія на кожному з цих проєктів складає від 25 до 90%.

Для компенсації власних потреб в електроенергії сьогодні все більшу популярність набуває таке рішення як встановлення сонячних панелей на дахах торгівельних, складських, виробничих будівель. Навіть без приєднання малих сонячних електростанцій до електромереж операторів системи розподілу (ОСР) та без оформлення «зеленого» тарифу, це дозволяє компенсувати від 10% до 30% власних потреб в електроенергії, замість того, щоб купувати її з енергомережі.

У поєднанні із системами накопичення електроенергії (акумуляторами) можна забезпечити більшу надійність та автономність виробництва.

«Щоб досягти найбільших результатів економії, бізнесу важливо розпочати роботу одразу в декількох напрямках. Звичайно, вони можуть відрізнятися в залежності сфери діяльності компанії, проте головні принципи залишаються незмінними. Завдяки їх впровадженню кожне підприємство може заощаджувати ресурси та кошти, що дозволить знизити собівартість продукції та позитивно впливатиме на продуктивність бізнесу», – зазначив Євген Бушма, директор з продажів та обслуговування клієнтів Yasno.