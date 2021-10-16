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    Росія шантажує Європу повторенням енергетичної кризи

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    Російські чиновники біткаються через зменшення замовлення на російський газ - Росія шантажує Європу повторенням енергетичної кризи
    Російські чиновники біткаються через зменшення замовлення на російський газ
    фото з відкритих джерел

    У ПСГ Європи не вистачає приблизно 25 млрд кубометрів газу, і «треба щось з цим робити», заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак

    У майбутньому в Європі може повторитися енергокриза, що сталася цієї осені. Про це сказав віце-прем'єр РФ Олександр Новак в ефірі телеканалу Росія 1, повідомляють російські ЗМІ.

    За його словами, сьогодні в підземних газових сховищах Європи не вистачає приблизно 25 млрд кубометрів газу, і «треба щось з цим робити». Таким чином російський політик натякнув на необхідність збільшення закупівель саме російського газу.

    Новак звинуватив європейських політиків у небажанні визнавати свої помилки, зробивши ставку на відновлювальні джерела енергії.

    «Політики можуть говорити що завгодно, але економіка потім все одно вилазить. Наприклад, як це сталося в цьому році на газовому ринку Європи. Ось ті хайпи, які ми сьогодні бачимо. Так, політики не хочуть приймати там своїх помилок», – зазначив чиновник Путіна.

    Він поскаржився, що Росія готова забезпечити додаткові поставки газу в Європу, але заявок від споживачів немає.

    Раніше Росія заявила, що газопровід «Північний потік – 2» буде готовий до запуску вже найближчим часом.

    До слова, за інформацією Politico, Джо Байден не збирається запроваджувати санкції проти «Північного потоку – 2». Вашингтон вважає, що більш радикальні заходи щодо російського газопроводу можуть погіршити відносини з Німеччиною.

    Раніше польські політики назвали останній шанс зупинити газопровід.

    Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

    Голова правління НАК «Нафтогазу України» Юрій Вітренко вважає, що зупинка транзиту газу з Росії в Угорщину через територію України має стати підставою для накладання санкцій на «Північний потік – 2».

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    Теги: Росія ЗМІ США газ економіка Газпром санкції Європа криза чиновник
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    Росія шантажує Європу повторенням енергетичної кризи