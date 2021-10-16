Польща пропонує ввести нові санкції проти Росії через її агресивну політику

Росія не лише веде агресивну політику щодо сусідніх країн, а і провокує газову кризу у Європі

У Польщі запропонували ввести санкції проти Росії через «агресивні кроки» проти ЄС

Польський інститут міжнародних відносин (PISM) пропонує ввести нові фінансові санкції проти Росії через агресивні кроки Москви, спрямовані проти сусідніх країн і держав-членів Євросоюзу (ЄС). Про це йдеться у бюлетені урядового центру, повідомляють російські ЗМІ.

Як зазначили в PISM, найбільш жорсткими обмеженнями могли б стати фінансові санкції ЄС, пов'язані з банківською та енергетичною областями.

«У світлі агресивних кроків Росії, спрямованих як проти країн Європейського Союзу, так і на сусідніх з ними територіях ЄС повинен розробити варіанти дій у разі подальших ворожих дій російської влади», – йдеться в тексті.

У документі також підкреслюється, що санкції могли послабити позиції російських державних компаній в нафтогазовому секторі.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Польщі Єжи Бузек вважає, що у Євросоюзу є останній шанс зупинити проєкт «Північний потік – 2». За його словами, якщо виявиться, що «Газпром» запускає газопровід без необхідної сертифікації, то Єврокомісія повинна буде негайно призупинити «Північний потік-2» та пригрозити фінансовими штрафами. Польський політик закликав європейську владу до відповідних дій і підкреслив, що Росія нібито використовує даний проєкт як геополітичну зброю.

До слова, глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що НАТО побоюється збільшення російської військової присутності в Балтійському морі, адже для цього Росія може скористатися газопроводом «Північний потік – 2». Про це Солох сказав на пресконференції у Брюсселі.

Читайте також: