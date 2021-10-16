Україна втратить 5% видобутку газу від ідеї експропріювати газ приватних компаній – експерт «Центру Разумкова»

Приватні компанії не будуть працювати в умовах, коли ціни на їх продукцію визначаються не ринком

Пропозиція забрати у приватних компаній газ по собівартості призведе до падіння видобутку газу в країні на 0,5-1 млрд куб. м (до 5%) уже в перший рік. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«За різними оцінками, зниження за найближчий рік може скласти від 0,5 до 1 млрд куб. м. Сьогодні саме ріст приватного газовидобування тримає видобуток газу в Україні. Приватні компанії за останні 5 років збільшили видобування газу на 20%. У той же час державне Укргазвидобування стабільно «мінусує» – за 3 роки видобуток знизився на 12%», – зазначив експерт.

Він додав, що приватні компанії не будуть працювати в умовах, коли ціни на їх продукцію визначаються не ринком, а волюнтаристськими рішеннями політиків.

«Програми розвитку і буріння будуть згорнуті й видобуток газу знизиться, а значить, це зниження доведеться компенсувати імпортом з-за кордону. Нафтогазова галузь дуже інертна. На відновлення попереднього рівня видобутку в разі його зниження підуть роки. Тому імпульсивні та необдумані рішення неприпустимі», – додав експерт.

Нагадаємо, раніше лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія озвучив ідею влади заборонити приватному бізнесу вільно продавати свій газ.

Це викликало критику експертів, нардепів та міжнародних фахівців, які попередили про катастрофічні наслідки для української економіки.

До слова, «Нафтогаз» пропонує «бюджетникам» газ за новою фіксованою ціною.

Нагадаємо, Нацбанк повідомив, що зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців.