В Японії презентовано новий водневий пором

Інноваційне судно розраховане на вісімдесят пасажирів

Японська суднобудівна компанія Tsuneishi Shipbuilding і бельгійський морський перевізник CMB в рамках спільного підприємства презентували водневий пором для комерційного використання, який отримав назву HydroBingo, – повідомляє H2 View.

Це перший в Японії пором такого роду. Він оснащений двома двигунами внутрішнього згоряння, що працюють на водневої суміші (що значно знижує кількість викидів вуглецю при використанні), і розрахований на вісімдесят пасажирів.

HydroBingo оснащений пересувним водневим причепом на кормі, який призначений для подачі водню в двигун по спеціальному трубопроводу з подвійними стінками. (Причіп при необхідності доставляється на водневу станцію для заправки). Треба відзначити, що паром може працювати i на звичайному дизельному паливі.

«Завдяки тісній співпраці з Tsuneishi Shipbuilding ми змогли побудувати це унікальне судно. Це результат об'єднання зусиль двох компаній з довгою історією в Японії і Європі. CMB і Tsuneishi продовжать інвестувати в водневі технології для різних галузей промисловості. Це тільки початок дуже цікавого шляху до нульового викиду вуглецю», – сказав генеральний директор CMB Олександр Саверіс.