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    В Японії презентовано новий водневий пором

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    Водневий пором HydroBingo від компанії Tsuneishi - В Японії презентовано новий водневий пором

    Водневий пором HydroBingo від компанії Tsuneishi

    Фото: h2-view.com

    Інноваційне судно розраховане на вісімдесят пасажирів

    Японська суднобудівна компанія Tsuneishi Shipbuilding і бельгійський морський перевізник CMB в рамках спільного підприємства презентували водневий пором для комерційного використання, який отримав назву HydroBingo, – повідомляє H2 View.

    Це перший в Японії пором такого роду. Він оснащений двома двигунами внутрішнього згоряння, що працюють на водневої суміші (що значно знижує кількість викидів вуглецю при використанні), і розрахований на вісімдесят пасажирів.

    HydroBingo оснащений пересувним водневим причепом на кормі, який призначений для подачі водню в двигун по спеціальному трубопроводу з подвійними стінками. (Причіп при необхідності доставляється на водневу станцію для заправки). Треба відзначити, що паром може працювати i на звичайному дизельному паливі.

    «Завдяки тісній співпраці з Tsuneishi Shipbuilding ми змогли побудувати це унікальне судно. Це результат об'єднання зусиль двох компаній з довгою історією в Японії і Європі. CMB і Tsuneishi продовжать інвестувати в водневі технології для різних галузей промисловості. Це тільки початок дуже цікавого шляху до нульового викиду вуглецю», – сказав генеральний директор CMB Олександр Саверіс.

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    Теги: Японія технології пором водень
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    В Японії презентовано новий водневий пором