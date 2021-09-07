Україна знайшла в Африці нового партнера для підкорення космосу (фото)

Делегації України та Кенії обговорили перспективи започаткування співпраці у космічній сфері

У понеділок, 6 вересня, відбулася зустріч між представниками Державного космічного агентства України на чолі із заступником голови агентства Володимиром Міхеєвим та делегацією міністерства закордонних справ Республіки Кенія. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи започаткування співпраці у космічній сфері, повідомляє пресслужба Держкосмосу.

«Заступник голови Державного космічного агентства України зазначив про відкритість українського космічного сектору до співпраці у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях із кенійською стороною та готовність Держкосмосу сприяти та допомагати в координації контактів між зацікавленими у співпраці компаніями», – заявили у пресслужбі.

Також повідомляється, що представники обох сторін визнали необхідність співпраці у сфері космосу та висловили сподівання у виявленні перспективних взаємовигідних спільних проєктів під час запланованого онлайн-засідання спільної робочої групи.

Зазначимо, що розробка космічної програми Кенії почалася навесні 2012 року. Африканська країна вигідна «космічним» державам через своє місце розташування – вихід до Індійського океану й екваторіальна широта дозволяють ефективно виводити супутники на орбіти.

Нагадаємо, на днях президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

Раніше повідомлялося, що за допомогою Маска Україна на честь 30-річчя Незалежності запускає супутник.

Також Україна збирається відправляти туристів у космос.