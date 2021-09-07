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    Чиновника Міноборони викрили на несплаті 3 млн грн податків

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    До бюджету держави не надійшов ПДВ на загальну суму понад 3 млн гривень - Чиновника Міноборони викрили на несплаті 3 млн грн податків
    До бюджету держави не надійшов ПДВ на загальну суму понад 3 млн гривень
    Фото з відкритих джерел

    До суду направили клопотання про обрання посадовцю запобіжного заходу й готується подання про відсторонення його від посади

    Ексголова ліквідаційної комісії державного підприємства Міністерства оборони «Одеський завод будівельних матеріалів» підозрюється у несплаті податку на додану вартість на суму понад три млн грн.

    Про це інформує пресслужба Спеціалізованої прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

    За даними слідства, посадовець у бухгалтерському обліку підприємства, в податковій декларації з податку на додану вартість за базовий звітний період (листопад 2019 року), умисно не відобразив договір постачання та інші господарські операції, за якими на підприємство надійшли та були безпідставно витрачені 20 млн гривень.

    Унаслідок цього до бюджету держави не надійшов ПДВ на загальну суму понад 3 млн гривень.

    Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.

    До суду направили клопотання про обрання йому запобіжного заходу й готується подання про відсторонення його від посади.

    Напередодні стало відомо, що фейковий колл-центр із Запоріжжя видурив у довірливих українців мільйони гривень.

    Також 6 вересня ДФС викрила міжнародне онлайн-казино, яким управляли з України.

    Нагадаємо, що «Приватбанк» продасть колекторам 90 тисяч кредитів. Банк продасть кредити, класифіковані як безнадійні.

    Теги: прокуратура податки Міноборони Одеса ПДВ
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    Чиновника Міноборони викрили на несплаті 3 млн грн податків