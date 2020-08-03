З Білоруссю Герус може обговорювати енергетику лише від свого імені - МЗС



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22 липня Герус повідомив, що мав телефонну розмову із міністром енергетики Республіки Білорусь Каранкевичем

Народний депутат, Голова енергетичного Комітету ВР Андрій Герус може вступати у відносини з іноземними державами лише від свого імені, а не від імені України. Так в Міністерстві закордонних справ прокоментували прямі переговори політика та міністра енергетики Білорусі Віктора Каранкевича з приводу експорту електроенергії, повідомляє УНН.

В МЗС уточнили, що координація заходів органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин покладена на МЗС України. Це регламентовано положеннями статті 1 Указу Президента України від 18 вересня 1996 р. №841/96 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин».

«Народний депутат України, як представник єдиного органу законодавчої влади в Україні, відповідно до глави 2 ст.17 Закону України від 17 листопада 1992 р. №2790-ХІІ «Про статус народного депутата України», має право вступати у відносини з посадовими особами і державними органами іноземних держав лише від свого імені», - наголошують в МЗС.

При цьому у відносинах з посадовими особами, державними органами і громадянами іноземних держав народний депутат має право захищати незалежність та суверенітет, інтереси України, її громадян, не завдаючи своїми вчинками шкоди Україні, її громадянам, додали в МЗС.

Нагадаємо, у своєму FB 22 липня Герус повідомив, що «у кінці червня мав телефонну розмову із міністром енергетики Республіки Білорусь Віктором Михайловичем Каранкевичем щодо якнайшвидшого початку експорту електроенергії Енергоатомом у цю країну. Білоруська сторона пішла на зустріч і вже сьогодні почалися перші поставки електроенергії у Республіку Білорусь».

Відповідні переговори підтвердила і білоруська сторона.

«Міністр енергетики Республіки Білорусь Віктор Каранкевич і глава енергетичного комітету ВРУ Андрій Герус обговорили по телефону ряд робочих питань, про що в своєму пості в соціальних мережах і поінформував Андрій Герус», - повідомили УНН у Міненерго Білорусі.

Водночас, відомо, що окрім експорту української електроенергії в Білорусь, Герус лобіює імпорт білоруської електроенергії в Україну, а це, за словами експертів, може зашкодити національним інтересам України та завдати збитку вітчизняним генераціям (АЕС, ТЕС).

Міненерго України заявило, що категорично проти імпорту електроенергії.

Також нагадаємо, у квітні Президент Володимир Зеленський обіцяв литовській владі відмовитися від купівлі електроенергії з білоруської АЕС як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.