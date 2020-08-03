РФ вимагає від Білорусі якнайшвидшого звільнення «вагнерівців»



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Затримання росіян не відповідає «духу братських союзницьких відносин» - РФ

Росія заявила, що арешт було здійснено нібито під надуманим приводом

РФ вимагає якнайшвидше звільнити заарештованих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Москва заявляє, що затримання росіян не відповідає «духу братських союзницьких відносин».

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії за підсумками зустрічі з послом Білорусі Володимиром Семашко.

Зазначається, що на зустрічі сторони особливу увагу приділили затриманню 33 громадян Росії. Р

Росія заявила, що арешт було здійснено нібито під надуманим приводом. Крім того, Москва запевняє, що не збирається втручатися у внутрішні справи Мінська.

«Наполягаємо на об'єктивному розслідуванні білоруськими партнерами в тісній взаємодії з російськими колегами всіх обставин події і якнайшвидшому звільненні затриманих російських громадян», - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, 1 серпня у Білорусі взяли під варту 33 затриманих бойовиків «Вагнера».

До слова, Офіс генпрокурора оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.