До Києва їде глава МЗС Молдови



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Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цуля

Міністри закордонних справ України та Молдови завтра зроблять заяви для преси

Глава МЗС Молдови прибуде з офіційним візитом до Києва у вівторок, 4 серпня.

На сайті Міністерства закордонних справ України з’явилося відповідне оголошення.

«У вівторок, 4 серпня, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цуля відвідає Україну з робочим візитом, під час якого зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на зустрічі міністи скоординують взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови, включно зі взаємодією у міжнародних організаціях, як ООН, ОБСЄ, Рада Європи.

Також планують обговорювати питання зміцнення регіональної безпеки, збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, спрощення процедур перетину державного кордону громадянами обох країн.

За підсумками зустрічі, глави зовнішньополітичних відомств України і Республіки Молдова зроблять заяви для преси. Пряма трансляція заяв Дмитра Кулеби та Олега Цулі очікується об 11.30 на сторінці МЗС України у Facebook.

До слова, нещодавно Євросоюз погодив виділення Молдові €100 млн кредиту.