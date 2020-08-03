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    Думки вголос

    Лукашенко дав Путіну гучного ляпаса

    • Матвій Ганапольський

      Оглядач

    • Розсилка
    Лукашенко дав Путіну гучного ляпаса

    Путін поділяє людей на ворогів і зрадників, і Лукашенко для нього є саме зрадником

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    Знаете, это действительно такая «оживлялочка» в скучной политической жизни, тем более, политической жизни союзного государства. Я бы эту тему разделил на две части. То есть, что нам действительно непонятно, куда они ехали, что они собирались делать и прочее. Вот это все удивительным образом, даже когда читаешь анонимные телеграм-каналы — там тоже нет никаких сведений и понятна только одна история.

    И тут внимание: конечно, понятно, что Лукашенко сделал некую вещь, которую делать не принято и которая категорически, я так понимаю, не нравится Путину – это очень тонко знает Венедиктов, которого я люблю вспоминать в этой передаче, потому что он периодически поясняет, что любит руководство, что не любит. А наше руководство российское категорически не любит, когда тонкие какие-то моменты переносят в публичную плоскость.

    Причем, не просто перенес публичную плоскость, а сделал скандал с обвинениями, и так далее. И независимо от того, что сейчас говорит Кремль, это такая пощечина. Потому что Кремль обороняется, но у него нет эшелонов, у него есть только один эшелон – то есть, Кремль сам себя загнал в угол, поскольку не признает существования ЧВК, этих армий, то есть только одно, что позавчера сказал Песков – что задержали безосновательно российских граждан. Вот и вся линя обороны.

    И конечно, это довольно слабая линия обороны. Потому что вдумайтесь – у Лукашенко оружие, боеприпасы, военная форма, какие-то карты, черти что есть в наличии вместе с этими людьми. А Путин разыгрывает «солсберецких», то есть, это такая удивительная история. Они говорят: «безосновательно задержали российских граждан». Хорошо, правда, то, что задержали российских граждан. Но «безосновательно» ли? Пусть даже это не ЧВК, а просто люди с оружием, военной амуницией?

    Поэтому, конечно, за этим интересно наблюдать. Это та интересная история. «Живинка» творческая, которая будет показывать, что будет дальше.

    И еще одна история. Сейчас главенствует идея, о которой сказал мудрый Соломин, который сказал, что Путину без Лукашенко не прожить. Ну действительно. Кто вместо Лукашенко? Вот эти дамы, эти оппозиционеры, которые сейчас сидят в тюрьме? Логично вроде бы все. Но задаю вопрос – Лукашенко после такого? Это очень, на мой взгляд, сильное преувеличение. По-моему, как мы знаем. Путин относит людей к врагам и предателям, так вот мне кажется, что Лукашенко отнес все-таки к «предателям» и судьба Лукашенко независима.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Білорусь Росія Олександр Лукашенко Путін
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