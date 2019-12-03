З початку року «Криворіжгаз» зафіксував майже 1,4 тис. випадків незаконного використання газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За спожитий, але неоплачений газ порушники повинні сплатити понад 18 млн грн донарахованих збитків

Впродовж 11 місяців 2019 року АТ «Криворіжгаз» зафіксувало 1389 випадків несанкціонованого використання газу. З них 99 шляхом несанкціонованої врізки в систему газопостачання. За спожитий, але неоплачений газ порушники повинні сплатити понад 18 млн грн донарахованих збитків. В середньому, за кожним фактом порушення донараховується понад 27 тисяч гривень.

«В першу чергу абоненти повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж не тільки протизаконно, а й несе загрозу життю і здоров'ю оточуючих», - зазначив головний інженер АТ «Криворіжгаз» Борис Рибка.

Крім того було виявлено 401 факт втручання в роботу газового лічильника побутовими споживачами, донарахування склали понад 13 млн грн. Дані нарахування не є штрафами, це донарахування за раніше використаний, але неоплачений газ.

Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю незалежних експертів метрології та стандартизації. Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, споживач не оплачує вартість експертизи. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється тільки при підтвердженні факту крадіжки газу.

У грудні 2018 року НКРЕКП було внесено зміни до Кодексу ГРС. Згідно зі змінами, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто незалежно від того чи прострочено термін повірки лічильника, порушники повинні сплатити вартість експертизи - більше 3 тис. грн. і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально.