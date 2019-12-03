Москва похвалила Зеленського за намір змінити «газових бойовиків» епохи Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков зрадів заявам нової української влади

Напередодні міністр енергетики України заявив, що уряд планує замінити керівництво «Нафтогазу» і «Укренерго»

Одіозний російський політик, глава комісії з інформаційної політики Ради Федерації Олексій Пушков прокоментував повідомлення про можливу зміну керівництва НАК «Нaфтoгаз», назвавши діючих управлінців української компанії «газовими бойовиками».

«У Києві прийнято рішення про зміну керівництва «Нафтогазу». Цей крок давно назрів. Нинішні менеджери компанії - «газові бойовики» епохи Порошенка, вони здатні лише воювати, але не домовлятися. Нині час Зеленського. І прем'єра замінили, і Клімкіна. Прийшов час замін і в «Нафтогазі», - написав Пушков у «Твіттері».

Раніше, 2 грудня, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що уряд країни прийняв рішення про зміну керівництва державних підприємств, в тому числі «Нафтогазу» і «Укренерго».

Голова правління національної енергетичної компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв прокоментував заяви міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля про зміну керівництва державних компаній.

Згодом, міністр фінансів Тимофій Милованов спростував інформацію про зміну керівництва «Нафтогазу». Милованов заявив, що в словах Оржеля «є певна неправда» або його неправильно зрозуміли. Міністр запевнив, що уряд не має наміру найближчим часом змінювати ні керівництво Нафтогазу, ні членів наглядової ради.