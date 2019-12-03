Чому уряд вирішив звільнити керівництво «Нафтогазу»?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політичні рішення в сфері державних підприємств часто, або майже завжди, закінчуються корупцією

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Самое удивительное – это во время переговоров с Газпромом услышать новости от украинского правительства о том, что они хотят уволить руководство Нафтогаза, обеспечившего сильную украинскую позицию в газовом вопросе и гоняющего тот самый Газпром по Европе уже несколько лет.

Удивительно, что правительство забывает о реформе корпоративного управления, которая была как раз призвана убрать политическое влияние от государственных компаний, а значит не правительству решать, уволить кого-то или нет, а независимому наблюдательному совету.

Независимый Наб Совет появился там не просто так, а в рамках программы МВФ. Это важно, потому что все желающие отыграть программу МВФ назад сталкиваются с непониманием со стороны Фонда и экономики Украины. И смысл реформы корпоративного управления был как раз в том, чтобы отделить политиков от управления. Смысл реформы корпоративного управления – в том, чтобы не было политических решений. А сегодня мы слышим, что правительство вдруг приняло именно политическое решение уволить менеджмент ряда гос компаний, в том числе Нафтогаза. Видимо, слишком много налогов компания платит. Или слишком много проблем доставила Газпрому. И выиграла слишком много судов.

Так вот, политические решения правительства прямо противоречат программе МВФ и реформе корпоративного управления. И вряд ли соответствуют национальным интересам Украины. Особенно в тот момент, когда такие решения ослабляют позицию самого сильного украинского игрока при переговорах с Россией.

Почему? Потому что политические решения в сфере государственных предприятий частенько, или почти всегда, заканчивались коррупцией. И политическими решениями легко оправдать любые убытки. Потому что политическое решение - это договоренности с Россией от 2009 года, например. Которые очень дорого стоили Украине. Чем меньше политики в управлении – тем прибыльнее компания. И чем больше прибыли идет в бюджет украинских налогоплательщиков.

Независимый наблюдательный совет нужен, чтобы не было этих политических решений. Чтобы, например, украинские политики не достигали тайных договоренностей с Газпромом, где одним из условий было бы увольнение ненавистного Газпрому менеджмента. Независимый Наб совет нужен для того, чтобы менеджмент принимал решения, а эти решения оценивались, исходя из бизнес логики, а не следуя политическим предпочтениям или популистическим желаниям. Или коррупционным интересам.

И да, странно. В Нафтогазе есть независимый менеджмент и независимый Наблюдательный Совет. И тут правительство принимает свое политическое решение. А вот в Центрэнерго нет независимого наблюдательного совета. И есть менеджмент Коломойского. Но почему то нет политического решения о его смене и проведении там показательного конкурса.

Странные политика. Очень странные дела.

Джерело: блог Сергія Фурси

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