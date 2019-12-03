  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Фурса

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Чому уряд вирішив звільнити керівництво «Нафтогазу»?

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Чому уряд вирішив звільнити керівництво «Нафтогазу»?

    Політичні рішення в сфері державних підприємств часто, або майже завжди, закінчуються корупцією

    Мовою оригіналу

    Самое удивительное – это во время переговоров с Газпромом услышать новости от украинского правительства о том, что они хотят уволить руководство Нафтогаза, обеспечившего сильную украинскую позицию в газовом вопросе и гоняющего тот самый Газпром по Европе уже несколько лет.

    Удивительно, что правительство забывает о реформе корпоративного управления, которая была как раз призвана убрать политическое влияние от государственных компаний, а значит не правительству решать, уволить кого-то или нет, а независимому наблюдательному совету.

    Независимый Наб Совет появился там не просто так, а в рамках программы МВФ. Это важно, потому что все желающие отыграть программу МВФ назад сталкиваются с непониманием со стороны Фонда и экономики Украины. И смысл реформы корпоративного управления был как раз в том, чтобы отделить политиков от управления. Смысл реформы корпоративного управления – в том, чтобы не было политических решений. А сегодня мы слышим, что правительство вдруг приняло именно политическое решение уволить менеджмент ряда гос компаний, в том числе Нафтогаза. Видимо, слишком много налогов компания платит. Или слишком много проблем доставила Газпрому. И выиграла слишком много судов.

    Так вот, политические решения правительства прямо противоречат программе МВФ и реформе корпоративного управления. И вряд ли соответствуют национальным интересам Украины. Особенно в тот момент, когда такие решения ослабляют позицию самого сильного украинского игрока при переговорах с Россией.

    Почему? Потому что политические решения в сфере государственных предприятий частенько, или почти всегда, заканчивались коррупцией. И политическими решениями легко оправдать любые убытки. Потому что политическое решение - это договоренности с Россией от 2009 года, например. Которые очень дорого стоили Украине. Чем меньше политики в управлении – тем прибыльнее компания. И чем больше прибыли идет в бюджет украинских налогоплательщиков.

    Независимый наблюдательный совет нужен, чтобы не было этих политических решений. Чтобы, например, украинские политики не достигали тайных договоренностей с Газпромом, где одним из условий было бы увольнение ненавистного Газпрому менеджмента. Независимый Наб совет нужен для того, чтобы менеджмент принимал решения, а эти решения оценивались, исходя из бизнес логики, а не следуя политическим предпочтениям или популистическим желаниям. Или коррупционным интересам.

    И да, странно. В Нафтогазе есть независимый менеджмент и независимый Наблюдательный Совет. И тут правительство принимает свое политическое решение. А вот в Центрэнерго нет независимого наблюдательного совета. И есть менеджмент Коломойского. Но почему то нет политического решения о его смене и проведении там показательного конкурса.

    Странные политика. Очень странные дела.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія МВФ газ Нафтогаз України Газпром
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Володимир Омелян
    Володимир Омелян

    Ексміністр інфраструктури

    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Ігор Попов
    Ігор Попов

    Народний депутат 8 скликання

    Андрій Піонтковський
    Андрій Піонтковський

    Публіцист, політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ