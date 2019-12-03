Повернутись до купівлі газу в РФ - це і є справжня капітуляція, - Порошенко



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Петро Порошенко прокоментував можливе повернення України до прямих закупівель газу у країни-агресора

П’ятий рік Україна не купує газ в Росії

Україна вже п’ятий рік не купує російського газу, і сьогодні і немає жодної причини повертатися до газової кабали Кремля. Про це під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко.

«Пішов вже п’ятий рік, коли Україна не купує газ в Росії. Ми цілком задоволені постачанням газу з Європи. І зараз немає навіть мінімальної потреби знову купувати його у Росії. Жодного кубу! Повернути цю зброю до рук Путіна – це і є справжня капітуляція», – наголосив Порошенко.

Зазначимо, що міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель допускає ймовірність того, що Україна повернеться до прямих поставок газу із РФ.

Раніше стало відомо, що Молдова готується до припинення транзиту газу з РФ через Україну.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що газопровід «Турецький потік» буде запущено 8 січня 2020 року.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

«Укладання договору про транзит газу буде найкращою новиною для всіх залучених сторін», - вважає віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

Відомо, що «Газпром» може виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу газом.

Раніше прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.

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