Гончарук збирає уряд. Головна тема - транзит газу з РФ



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Засідання Кабміну щодо газових питань відбудеться 20 грудня Фото: РБК-Україна

Уряд збереться на засідання після завершення години запитань до Кабміну у Раді

Сьогодні відбудеться засідання уряду, на якому обговорюватимуть питання транзиту газу з Російської Федерації. Про це повідомив голова уряду Олексій Гончарук, передає РБК-Україна.

За словами Гончарука, уряд збереться на засідання після завершення години запитань до Кабміну у Раді.

«В бюджеті були закладені кошти від оподаткування у тому числі газу.... Так само ми працюємо над переговорами з РФ по газу. Там так само зради немає. Наші колеги прямо зараз знаходяться на переговорах. Зараз йдемо продовжувати засідання уряду по газу з РФ», - підкреслив прем'єр.

Як відомо, у п’ятницю 20 грудня продовжаться тристоронні переговори про транзит російського газу через газотранспортну систему України за участю представників Росії та України. Єврокомісія на переговорах братиме участь онлайн. Переговори відбудуться у столиці Білорусі Мінську.

19 грудня у Берліні відбулися переговори про транзит газу між Україною, Росією та Єврокомісією. За їхніми підсумками міністри енергетики Росії та України, а також представник Єврокомісії Марош Шефчович заявили, що сторони досягли «принципової домовленості» щодо продовження транзиту російського газу через Україну. Водночас у «Нафтогазі» повідомили, що Росія та Україна не домовилися про основні параметри нової угоди про транзит газу.

Зазначимо, що наразі між Україною та Росією тривають переговори про укладання нового договору на транзит газу через те, що чинний 10-річний договір, спливає 31 грудня 2019 року. Щороку транзит російського газу до Європи приносить Україні 3 мільярди доларів доходів — це більше, ніж витрати держави на імпорт газу.