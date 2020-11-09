73% споживачів газу Вінниччини сплачують за доставку газу вчасно

Загальна сума заборгованості клієнтів АТ «Вінницягаз» за послуги розподілу газу сягнула 29 млн грн

Станом на 1 листопада поточного року близько 73 відсотки споживачів газу у Вінницькій області своєчасно сплачують доставку газу. Це дозволило АТ «Вінницягаз» підготувати газові мережі регіону до опалювального сезону. Разом з тим, четверта частина споживачів затримують з оплатою рахунків. Зрештою, заборговані суми стягуються в судовому порядку.

Клієнти АТ «Вінницягаз» розібралися з новим порядком розрахунків за розподіл газу, що введений з січня поточного року, та сплачують спожиті послуги вчасно. За 10 місяців поточного року повністю розрахувалися за доставку газу 73 % споживачів, а це 332 тисячі клієнтів компанії. З них понад 36 тисяч споживачів уже розрахувалися до кінця поточного року. Тим самим вони заощадили свій час та кошти при оплаті банківської комісії.

«Компанія вдячна споживачам, які вчасно розраховуються за доставку газу, адже за рахунок тарифних коштів здійснюється обслуговування та утримання мереж, їх підготовка до зими, функціонування аварійно-диспетчерської та інших служб підприємства. Підтримується в цілодобовому режимі робота усіх технологічних процесів, що забезпечують надійність газорозподільної системи регіону, безперебійну та безаварійну доставку газу до кожного споживача. Це особливо важливо в опалювальний сезон», — пояснює директор комерційний АТ «Вінницягаз» Володимир Антошко.

Разом з тим, загальна сума заборгованості клієнтів АТ «Вінницягаз» за послуги розподілу газу сягнула 29 млн. грн. За наявності боргу споживачу направляється попередження. За відсутності реагування стягнення боргу здійснюється в судовому порядку. При цьому, крім суми боргу, боржник сплачує судові витрати.

АТ «Вінницягаз» закликає споживачів не допускати нарощення боргів, розрахуватися за доставку газу, щоб спокійно насолоджуватись теплом та затишком в сезон низьких температур.

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