Підвищення тарифу на передачу електроенергії суттєво вдарить по бізнесу, — експерт

«Розв’язувати проблему заборгованості на енергоринку потрібно через випуск облігацій внутрішньої державної позики»

Підвищення тарифу на передачу струму не вирішить проблем енергоринку, при цьому суттєво вдарить по бізнесу. Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

«Це удар, причому доволі суттєвий. І я боюся, що постраждають найбільше від цього навіть не великий бізнес, а малий бізнес, той, який зав’язаний на велике використання обсягу електроенергії, наприклад, пекарні. Очевидно, що у них піде це в ціну», — розповів Кушнірук.

За його словами, підняттям тарифу на передачу електроенергії не вдасться вирішити існуючі проблеми на енергоринку, зокрема щодо заборгованості «зеленій» генерації, а навпаки, це ще більше їх поглибить.

«Це крок, який точно не вирішує тих проблем, які стоять перед ринком електроенергії, значною мірою деформованим. І в такий спосіб там ще і створять додаткові диспропорції, які є на сьогоднішній момент», — вважає Кушнірук.

На думку експерта, розв’язувати проблему заборгованості на енергоринку потрібно іншим шляхом — через випуск облігацій внутрішньої державної позики.

«Є фіксований борг, який потрібно погасити в цьому і наступному році. Для цього потрібно просто випустити облігації з розстрочкою на 5 років. Ми так робили, коли у нас виникали прострочені борги по ПДВ, наприклад. Для підприємств це, може, не найкраща ситуація, але принаймні це закриває певну проблему», — сказав Кушнірук.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед «зеленою» генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%. У 2021 році ціна виросте ще раз, до 340 грн/МВт-год.

Промисловці та бізнес виступають проти цього рішення. Президент об'єднання «Укрметалургпром»Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

У свою чергу провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.