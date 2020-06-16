З початку року в Україні обсяги експорту й імпорту знизились



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Україна у перші чотири місяці 2020 року торгувала з 215 країнами світу

Порівняно з аналогічним періодом 2019 року, експорт товарів з України скоротився на 1,7%, а імпорт — 9,3%

Україна за підсумками січня-квітня 2020 року експортували товарів на загальну суму $16,085 млрд, в той час як імпорт товарів до України склав $16,76 млрд. Такі дані наводить Державна служба статистики України.

Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом 2019 року, експорт товарів з України скоротився на 1,7%, а імпорт — 9,3%.

Як наслідок, Україна під час економічної кризи, спричиненої Covid-19 зуміла суттєво скоротити негативне сальдо зовнішньої торгівлі — наразі воно складає $674,5 млн, в той час як у 2019 році — $2,123 млрд.

Україна у перші чотири місяці 2020 року торгувала з 215 країнами світу.

Найбільше експортували товарів до Китаю — на $1,78 млрд (за останній рік обсяг експорту до Китаю майже подвоївся).

Найбільшим імпортером товарів до України також був Китай: звідти до України завезли товарів на $2,4 млрд (на 5,5% менше, ніж у перші 4 місяці попереднього року).

До Євросоюзу Україна продала товарів на $6,19 млрд, а імпортувала звідти на суму $7,31 млрд.

Експорт до Росії від початку 2020 року склав $889,2 млн, а імпорт товарів звідти — $1,56 млрд.

Як повідомлялося, Україна продовжує активно вивозити зерно. Експорт пшениці на третину більший, ніж минулого сезону.