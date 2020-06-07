Падіння ВВП не за горами. Україна втратила 10% торгівлі з іншими країнами



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Експорт товарів з України за перші п’ять місяців 2020 року склав 19,532 млрд доларів, що на 7% менше, ніж у минулому році

Імпорт в Україну падає вдвічі більш швидкими темпами, ніж експорт

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-травні 2020 року склав 39,813 млрд доларів. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року (44,211 млрд доларів). Про це свідчать дані митної статистики України.

Таким чином, падіння товарообігу в травні різко прискорилися, оскільки за січень-березень обсяг скоротився лише на 1%, а січень-квітень – на 5%.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перші п’ять місяців 2020 року склав 19,532 млрд доларів, що на 7% менше, ніж у минулому році, імпорт скоротився на 13% до 20,281 млрд доларів. Від’ємне сальдо зафіксовано на рівні 748 млн доларів.

Експорт продовольства за січень-травень 2020 року виріс на 2% до 9,071 млрд доларів, експорт металів скоротився на 19% до 3,831 млрд доларів. Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 24% до 3,468 млрд доларів.

За прогнозом НБУ у 2020 році через звуження зовнішнього попиту, падіння світових цін на товари, які переважають в українському експорті, поглибиться в порівнянні з попереднім роком.

Відзначимо, у 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час як у 2018 році – 53,2%, у 2017 році – 52,3%.

Нагадаємо, у травні митниці виконали план із наповнення бюджету лише на 85,2%. Було перераховано до бюджету 27 млрд грн. Міністр фінансів доручив керівникам митниць збільшити надходження від митних платежів до держбюджету.

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