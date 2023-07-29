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«З Вашингтона не видно». Бізнес-омбудсмен пояснив, у чому помиляються західні партнери України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«З Вашингтона не видно». Бізнес-омбудсмен пояснив, у чому помиляються західні партнери України
Під час війни Україні важко самій на себе заробляти
фото з відкритих джерел

Роман Ващук: Міжнародний валютний фонд сказав, що нам треба самим заробляти на життя, але люди, які десь пишуть меморандуми, не знають про деталі відшкодування ПДВ

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук вважає, що західні партнери, даючи поради Україні якось самій на себе заробляти, не розуміють, які наслідки це матиме для економіки. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Часом сигнали від закордонних партнерів йдуть трошки протилежні. Податкова після початку вторгнення знову змогла запрацювати від липня 2022 року, і тоді Міжнародний валютний фонд сказав, що нам треба самим заробляти на життя, бо не може ціла країна бути на податкових канікулах. І думаю, що в Міністерстві фінансів, у Державної податкової службі та взагалі у влади є бажання показати, що ми збираємо податки… Звіт за перших шість місяців був такий, що ми навіть перевиконали план по податках. Вони зростають, хоч економіка менше зростає, і це подається як перемога. Воно до певної міри, може, так і є, але разом із зупиненням податкових накладних, повальним викликанням людей в податкову на розмови ця перемога є відносною і короткостроковою. Вона матиме негативні наслідки на довшому шляху, коли з фірм викачають ресурс, який не перевкладається у виробництво чи розширення діяльності», – сказав Ващук.

Бізнес-омбудсмен зазначив, що при цьому всі вважають, що вони виконали і перевиконали бажання західних друзів, аби Україна якось на себе заробляла.

За словами Ващука, проблема в тому, що, з одного боку, люди, які приймають ці рішення і дають поради десь у Вашингтоні, «не завжди усвідомлюють, що ці «макрозаяви» будуть потім у мікроформі перетікати у регіональну податкову чи митницю, де їх будуть доводити до корегування митної вартості, щоб підтягнути показники». «Або бізнес будуть заохочувати платити більше або наперед, тільки щоб виконати і перевиконати норму», – каже омбудсмен.

Ващук доводить до західних партнерів меседж, аби вони більше зважали, які саме побажання висловлюють українській стороні. «Бо якщо вона візьметься їх виконувати традиційними методами, то результати можуть бути не ті, на які розраховують партнери. Люди, які десь пишуть меморандуми, не знають про деталі відшкодування ПДВ. Власне, і я нічого не знав, доки не потрапив на цю посаду», – зазначив бізнес-омбудсмен.

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Теги: МВФ економіка податки бізнес Україна

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