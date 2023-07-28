Бізнес-омбудсмен відзвітував, скільки грошей повернув бізнесу

Роман Ващук: «66% справ за останній квартал ми завершили успішно для скаржника»

Рада бізнес-омбудсмена від заснування повернула майже 25 млрд грн. українському бізнесу, а за останній квартал – 105 млн грн. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів експосол Канади в Україні, бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук.

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«У другому кварталі ми бачимо збільшення кількості звернень бізнесу до Ради – 361 скарга. Це є більше, ніж у I кварталі, коли протягом січня-березня 2023 року ми опрацювали 328 звернень, у IV кварталі 2022 року – 305 скарг. Ми пов’язуємо це як з пожвавленням підприємницької діяльності, так і зі спробами державних органів нав’язати підприємцям свою волю. Ии маємо приблизно 300-400 скарг щоквартально, тобто три-чотири скарги на день надходять. Ми стараємося протягом квартального періоду, і навіть раніше, їх розв'язати», –.розповів Ващук.

Рада бізнес-омбудсмена не є прямим антикорупційним органом, як НАБУ чи НАЗК, хоч і співпрацює з ними. За словами Ващука, Рада є «альтернативою корупції».

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«Тобто фірма не мусить десь тихо домовлятися і щось там полагоджувати, а може прийти до нас і ми відкрито будемо розбирати це питання напряму з державними органами, бо маємо повноваження входити з ними в діалог», – пояснив він.

В останньому кварталі 66% справ Рада завершила успішно для скаржника.

«Це один показник. Друге – ми опитуємо своїх клієнтів, чи вони задоволені спілкуванням із нами. Позитивних відгуків – понад 90%, навіть від тих, кому не вдається остаточно усе розв'язати. Аргументи наших юристів вони потім беруть з собою вже в суд, бо ми намагаємося розв'язувати проблеми досудово і полюбовно», – каже Ващук.

Є ще один показник – суми грошей у скасованих податках чи штрафах, які повернуто бізнесу.

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«Від заснування ми повернули вже майже 25 млрд грн., а за останній квартал – 105 млн грн. Є речі, які не можна оцифрувати та підрахувати, – наприклад, коли завдяки нашому втручанню зняли якусь адміністративну перешкоду, аби щось будувати», – наголосив бізнес-омбудсмен.

Нагадаємо, близько 70% від усіх скарг бізнесу стосується теми податків, приблизно 9% – правоохоронних органів та 6% – митниці.